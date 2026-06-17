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長榮空服員抱病執勤後離世 民航局認定違規開罰60萬元

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

去年發生的長榮航空（2618）空服員抱病執勤返台後離世事件，引發外界對航空業勞動權益及飛安管理的高度關注。交通部民用航空局16日公布裁罰結果，認定長榮航空未確實依客艙組員手冊執行相關規範，違反《航空器飛航作業管理規則》，依《民用航空法》裁罰60萬元，並要求立即改善。

民航局公布5月違規事件裁罰資訊指出，長榮航空一名孫姓空服員於2025年9月執行台灣往返義大利米蘭航班期間身體不適，返程時健康狀況進一步惡化，已難以負荷正常勤務，但仍隨機返台，直到航班落地桃園國際機場後，才由地勤人員協助送醫。該名空服員後續病情惡化，並於同年10月10日不幸離世。

事件發生後，引發外界質疑航空公司在客艙組員健康管理、請假制度及醫療支援機制上是否存在缺失，長榮航空高層當時也曾公開致歉。

民航局調查後認定，長榮航空違反《民用航空法》第41條之1第2項所定《航空器飛航作業管理規則》第189條第1項規定，未確實落實「航空器使用人應訂定客艙組員手冊並據以實施」相關要求，因此依《民用航空法》開罰60萬元，並要求立即改善。

民航局表示，依現行規定，航空公司若違反相關飛航作業管理規範，可處警告或60萬元以上、300萬元以下罰鍰，並命限期改善；若屆期未改善，得按次處罰；情節重大者，民航局得報請交通部核准後，停止其部分或全部營業，甚至廢止營運許可。

民航局強調，航空公司應建立完善的組員健康照護及緊急應變機制，並確實依照客艙組員手冊執行相關程序，以維護飛航安全及從業人員權益，避免類似事件再次發生。

民航局 長榮 空服員

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