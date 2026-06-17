北榮團隊30人搶救腦瘤孕婦、新生兒 「平安降落地球」 暖心感謝函曝光

第一線醫護人員搶救病患不遺餘力。台北榮總醫護團隊日前搶救懷孕29周的腦瘤孕婦，在其腦瘤復發出血的危急時刻，院內30多位醫護人員全力拼搏，為她進行緊急剖腹產，最終母子均安，展現了生命奇蹟背後的醫護力量。北榮院長陳威明已收到了由家屬為新生兒代筆的感謝卡，「謝謝您，帶領整個台北榮總團隊，讓我平安降落地球。」

這封感謝卡首先寫著「平安降落台北榮總醫院」，卡片內容說，「陳叔叔，謝謝您，帶領整個台北榮總團隊，讓我平安降落地球」、「我現在還沒有張開眼睛，不過你超帥的，能叫30人來救我媽咪，不然我爸的世界就崩潰了」、「由衷感謝您，是您支撐起了我們這個家庭的愛，謝謝」。

陳威明回顧搶救這名懷孕29周的腦瘤孕婦，幾乎是與死神賽跑。此名孕婦腦瘤復發出血，導致顱內壓升高及左側肢體無力，情況十分危急。醫療團隊當機立斷，決定為她緊急進行剖腹產。集結了來自神經外科、產科、新生兒加護病房、麻醉科等30多位醫護人員全力搶救。

原來陳威明日前一大早進手術室準備為病人手術，麻醉科同事告訴他：「院長，隔壁手術室有30多位醫護人員正在搶救一位病人。」他很好奇地過去看看，結果看到令人感動的一幕。原來是30多位醫護人員全力拼搏，為了搶救一名新生兒和產婦。

當時負責救治病患的主治醫師、神經外科主任吳昭慶說，在繁複的手術流程與重重挑戰中，原本各自獨立運作的醫療專業團隊緊密配合、沉著應對。迅速為剛出生的早產兒展開急救，包括剪斷臍帶、抽吸口鼻分泌物、建立呼吸道並給予氧氣、保暖照護、監測心跳與血壓。經過大家高效而有序的努力，終於傳來一聲微弱卻穩定的哭聲——「哇！」。

接著神經外科醫師郭懿萱切開患者頭皮、打開顱骨，清除巨大的腦瘤，待腦瘤出血完全清除，頭皮縫合完畢，腦瘤孕婦術後狀況穩定，順利被送往恢復室，母子均安。

陳威明說，要向所有默默付出的同仁表達最高的敬意與謝意。大家努力的汗水絕對不會白流，「醫院只要能力所及，一定會努力照顧大家，並持續提供更好的福利！」

他也說，這個令人感動的故事和今天的陳抗事件讓他感觸良多，因為有這麼多優秀而認真的同仁，始終堅守崗位、全力守護病人，「讓我更堅定地走下去，繼續照顧他們、支持他們、守護他們。」