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OL天天喝咖啡「胃過勞」火燒心、胃酸逆流 4穴道緩解不適

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
光田綜合醫院中醫部郭彥碁醫師建議，可透過按壓穴道來協助緩解不適(圖非當事人)。圖／光田綜合醫院提供
光田綜合醫院中醫部郭彥碁醫師建議，可透過按壓穴道來協助緩解不適(圖非當事人)。圖／光田綜合醫院提供

光田綜合醫院中醫部郭彥碁醫師最近接獲一名42歲李姓女上班族求診，她長期工作忙碌、三餐外食，偏好辣味與重口味，天天喝咖啡提神，最近幾個月胃部反覆出現火燒心、胃酸逆流，甚至起床就出現嚴重口臭，嚴重影響睡眠，吃腸胃藥也無法根治。

郭彥碁醫師指出，李女初診時舌質紅，舌苔黃、口乾明顯，上腹部一按壓就感到灼熱不適 。經診察後發現，屬於中醫常見「胃火旺盛」的證型 。郭彥碁表示，「胃火旺」可理解為消化系統因長期負擔過重，使胃功能失調，出現胃火過盛的發熱反應，常見症狀包括胃灼熱、胃脹、口臭或便秘。他提醒端午將至，民眾擔心粽子難消化，但像李女這樣經年累月重口味、咖啡不離身的日常飲食習慣，對腸胃造成的慢性「過勞」殺傷力，完全不輸給端午節連續吃肉粽。

經評估後，郭彥碁依患者體質開立清胃火、調理脾胃的中藥處方，叮囑治療期間應避開重口味、油炸辛辣物與咖啡，讓超載的腸胃有充分休息的空間 。飲食不需刻意進補，只要回歸規律、清淡的三餐即可。

他也建議，若症狀偶有復發，除了服藥，可透過按壓穴道來協助緩解不適，如位於胸骨下端與肚臍連線中點的「中脘穴」，可調整胃部功能；小腿外側的「足三里穴」，能雙向調節腸胃；手部的「合谷穴」，用於緩解不適感；手腕內側的「內關穴」，能減輕胃部腹脹感。

中醫

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