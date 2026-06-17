台鐵162名新進員工開訓 鄭光遠：去年營運創新高、轉型成效浮現

台鐵公司6月1日辦理2026年第2梯次鐵路從業人員新進人員基礎訓練，共有162名新進員工參訓。台鐵董事長鄭光遠親赴員工訓練處北區訓練所板橋教室主持開訓典禮，勉勵新進同仁以專業、熱忱與團隊精神投入工作，共同守護鐵路安全與提升服務品質。

鄭光遠表示，此次參訓人員來自運務、工務、機務、電務、數位發展、供應、附業營運及資產開發等多個單位，雖然訓練分別在板橋及北湖兩地進行，但透過視訊連線，所有新進同仁對未來的期待與熱情同步展現。

他指出，本次招募吸引近4,000人報考，最終錄取162人，競爭相當激烈，能夠脫穎而出實屬不易。他期勉新進同仁，加入台鐵不只是獲得一份工作，更是成為一個彼此扶持、共同承擔責任的大家庭成員，攜手將安全與服務做到最好。

鄭光遠並以2025年營運成果勉勵新進員工。他表示，去年台鐵日均運量、客票收入，以及台鐵便當與台鐵夢工場商品銷售等附屬事業營收均創下歷史新高，顯示公司化改革已逐步展現成效。他認為，新進同仁此時加入台鐵可說是「恰逢其時」，台鐵品牌價值正重新獲得社會肯定。

談及經營理念，鄭光遠強調，台鐵以「安全、準確、便捷」為核心目標，而實現這六個字的關鍵在於建立友善職場環境。他指出，「有快樂的員工，才有滿意的旅客」，公司將持續推動福利改善與工作環境優化，成為員工最堅實的後盾。

不過，他也提醒新進同仁，安全始終是鐵路運輸最重要的基礎，沒有安全，一切服務品質都無從談起。他要求同仁未來無論在訓練或實務工作中，都必須嚴格遵守標準作業程序（SOP），確保每一項作業與確認程序落實到位，對旅客與自身安全負起責任。

鄭光遠進一步提出台鐵未來發展的「五大明珠」願景，包括運輸本業、資產開發、台鐵便當、台鐵夢工場及觀光與台鐵假期等事業體。他表示，這五大事業各具發展潛力，但唯有以安全作為核心主軸，才能將各項事業串聯成最具價值的「五大明珠項鍊」，支撐台鐵永續經營。

他並勉勵新進同仁培養專業能力、工作熱忱及團隊合作精神，養成樂於助人的習慣，在職涯發展過程中實踐以人為本的服務理念。他期許同仁「今天以加入台鐵為榮，明天讓台鐵以你為傲」。

開訓典禮結束後，鄭光遠在員工訓練處處長謝武昌陪同下，視察北區訓練所各項訓練設施與精進措施，包括願景牆美化、電子門禁系統、電腦刷卡設備、一人一機電腦測驗教室，以及規劃中的兩站間行控盤模擬實習場等，展現台鐵推動數位轉型與強化人才培育的決心，也象徵公司化後的人才訓練邁入新階段。