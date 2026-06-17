漲價潮要來了？鼎泰豐開第一槍宣布漲價 小菜竟漲2成

端午連假即將到來，不少人期待返鄉團聚、吃粽子、看划龍舟，不過醫師黃軒近日在臉書提醒，隨著天氣轉為炎熱潮濕，細菌、病毒與病媒蚊也進入活躍期，若一時大意，身體健康恐跟著亮起紅燈。他整理出端午節期間常見的「6大健康地雷」，提醒民眾享受佳節氣氛之餘，也別忽略基本防護，才能真正平安健康過節。

2026-06-17 11:33