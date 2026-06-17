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漲價潮要來了？鼎泰豐開第一槍宣布漲價 小菜竟漲2成
鼎泰豐宣布漲價，範圍包括小籠包、蝦仁蛋炒飯、小菜、菜肉紅油抄手、元盅雞湯等受到消費者熱愛的餐點，其中，以小菜漲幅最大，從100元調整為120元，漲幅20%，而鼎泰豐開出今年大型餐飲漲價第一槍後，也讓民眾憂慮，是否又有一波漲價潮來襲。
據了解，鼎泰豐此次調漲品項達150項，占比八成，平均漲幅落在6%，相較一年半前調漲時平均漲幅4%。
根據鼎泰豐公告，此次漲價時間自6月22日起，小籠包一籠10顆從250元調整為280元，小菜從100元調整為120元，菜肉紅油抄手從180元調整為200元，元盅雞湯從230元調整為250元，蝦仁蛋炒飯從270元調整為300元。
鼎泰豐表示，此次調漲主要考量營運成本持續增加，尤其在人力成本方面，因為服務業人力缺口大，為持續提供優質的服務與餐點品質，公司在招募人才、留才及薪資福利方面持續投入資源，調整價格實在是不得不的做法。
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