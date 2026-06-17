快訊

台灣對美國賭太大 《外交政策》刊文：民進黨正面臨警訊

擲筊選人、買凶殺警…綠營票倉嘉義竹崎 勢力盤根錯節

米克拉颱風生成機率約5成 賈新興：端午節起夏季型天氣正式登場

聽新聞
0:00 / 0:00

吃完粽子就想睡？ 營養師：傳統粽容易引發暈碳高風險食物

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
豐原醫院營養師團隊分享「彩蔬毛豆穩糖低碳粽」的做法，以穩定血糖與減少碳排為核心概念，若與傳統肉粽相比，每顆約可減少200大卡熱量、降低17公克脂肪，並透過提高植物性食材比例，大幅降低飲食碳足跡，兼顧美味、健康與環境永續。圖／衛福部豐原醫院提供
豐原醫院營養師團隊分享「彩蔬毛豆穩糖低碳粽」的做法，以穩定血糖與減少碳排為核心概念，若與傳統肉粽相比，每顆約可減少200大卡熱量、降低17公克脂肪，並透過提高植物性食材比例，大幅降低飲食碳足跡，兼顧美味、健康與環境永續。圖／衛福部豐原醫院提供

本周五是端午節，許多民眾說吃完粽子後容易感到昏沉、想睡、精神不濟，網路上流行以「暈碳」形容這種餐後疲倦現象，衛福部豐原醫院營養師林瑞媛表示，傳統粽子正是容易引發暈碳的高風險食物之一。

豐原醫院營養師林瑞媛表示，傳統粽子多以大量糯米為主體，搭配五花肉、鹹蛋黃、花生及加工肉品等高熱量食材，一顆傳統肉粽熱量常高達500至600大卡，約占成人一餐建議熱量的一半以上，糯米屬於高升糖指數食物，食用後容易造成血糖快速上升，身體分泌大量胰島素後，血糖又迅速下降，部分民眾便可能出現精神不集中、疲倦、嗜睡等俗稱「暈碳」的情況。林瑞媛營養師表示，許多人誤以為飯後想睡覺是正常現象，但若經常出現餐後精神不濟、注意力下降等情況，可能就是飲食內容造成血糖快速波動的警訊。

林瑞媛指出，除了熱量問題，傳統粽子中的五花肉及加工肉品含有較高的飽和脂肪與鈉含量，若長期或大量攝取，可能增加高血壓、高血脂及心血管疾病風險，尤其糖尿病患者、代謝症候群族群及高齡長者，更應留意攝取份量與食材選擇。對糖尿病患者而言，若一次食用過多糯米製品，更可能造成血糖明顯波動，除了健康問題，端午粽其實也隱藏著不少碳排放。

林瑞媛表示，根據研究顯示，畜牧業在生產過程中會產生大量溫室氣體，其中牛羊肉碳足跡最高，豬肉及加工肉品也遠高於植物性食材，當節慶食品大量使用肉類與加工食品時，無形中也增加環境負擔。

豐原醫院營養師團隊今年分享「彩蔬毛豆穩糖低碳粽」的做法給民眾，主打以穩定血糖與減少碳排為核心概念，希望打破民眾對傳統粽子的既定印象。林瑞媛表示，這款低碳粽在主食設計上，以糙米、鷹嘴豆搭配少量糯米取代全糯米配方，增加膳食纖維與營養密度，幫助延緩血糖上升速度；內餡選用毛豆、豆干、香菇、竹筍及紅蘿蔔等天然食材。毛豆富含植物性蛋白質與膳食纖維，可部分取代肉類蛋白來源，降低飽和脂肪攝取，同時減少碳排放量。香菇與竹筍等蔬食食材不僅增添口感與香氣，也能提升飽足感與蔬菜攝取量。若與傳統肉粽相比，每顆約可減少200大卡熱量、降低17公克脂肪，並透過提高植物性食材比例，大幅降低飲食碳足跡，兼顧美味、健康與環境永續。

林瑞媛建議，民眾端午節享用粽子時，可掌握「減少精緻澱粉、增加蔬菜比例、優先選擇植物性蛋白質」三大原則，並搭配當季在地蔬菜如地瓜葉、空心菜、絲瓜、苦瓜、竹筍及菜豆等，有助穩定血糖，也能減少長途運輸所造成的碳排放。

「彩蔬毛豆穩糖低碳粽」食材包含，糙米、鷹嘴豆搭配少量糯米取代全糯米配方；內餡則選用毛豆、豆干、香菇、竹筍及紅蘿蔔等天然食材，其他還有香菇與竹筍等蔬食食材。圖／衛福部豐原醫院提供
「彩蔬毛豆穩糖低碳粽」食材包含，糙米、鷹嘴豆搭配少量糯米取代全糯米配方；內餡則選用毛豆、豆干、香菇、竹筍及紅蘿蔔等天然食材，其他還有香菇與竹筍等蔬食食材。圖／衛福部豐原醫院提供

粽子

延伸閱讀

粽子當飯吃 膽結石卡膽管險喪命

端午連假「粽」量來襲 連吃3天太罪惡！兩款健康氣泡飲讓網友大推：清爽又順暢

超加工食品不只讓你變胖 醫示警：影響專注力、情緒與大腦發育

端午前後天氣悶熱潮濕 醫：當心「濕邪」入侵引發五大不適症狀

相關新聞

毛豆、黃豆、黑豆是同家族？ 尤其它被譽為田裡長出的肉

毛豆、黃豆、黑豆，「其實都屬於大豆家族」，農業部表示，只是因為品種不同，或採收時期不同。在營養特色、風味與料理應用上各有魅力。

漲價潮要來了？ 鼎泰豐開第一槍宣布漲價 小菜竟漲二成

鼎泰豐宣布漲價，範圍包括小籠包、蝦仁蛋炒飯、小菜、菜肉紅油抄手、元盅雞湯等受到消費者熱愛的餐點，其中，以小菜漲幅最大，從100元調整為120元，漲幅20%，而鼎泰豐開出今年大型餐飲漲價第一槍後，也讓民眾憂慮，是否又有一波漲價潮來襲。

桃機端午連假單日平均運量創新高 機場公司呼籲旅客提早3小時到

端午連續假期將至，桃園機場今天宣布，端午疏運期間為6月18日（星期四）至6月22日（星期一）共5天，預估總旅運量約71.3萬人次、平均每日約14.3萬人次，預估單日最高旅運量為6月19日，高達14.9萬人次。機場公司建議旅客提前3小時抵達機場，善用手機、網路報到，自助行李託運及自動通關證照查驗（e-Gate）等智慧化服務，讓出國行程更加順暢有效率。

吃完粽子就想睡？ 營養師：傳統粽容易引發暈碳高風險食物

本周五是端午節，許多民眾說吃完粽子後容易感到昏沉、想睡、精神不濟，網路上流行以「暈碳」形容這種餐後疲倦現象，衛福部豐原醫院營養師林瑞媛表示，傳統粽子正是容易引發暈碳的高風險食物之一。

台南、高雄注意 颱風論壇：西南沿海一波雨帶即將移入陸地

台南、高雄注意，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，西南沿海一波雨帶即將移入陸地，台南、高雄未來1小時注意一陣雨勢，並伴隨強風，戶外活動、工作、通勤的民眾注意天氣變化。

出梅了？ 鄭明典指1特徵出現就知道夏季天氣型態快成型

出梅了嗎？前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，夏季最大的天氣特徵是青藏反氣旋，是高空的反氣旋，成因是高原在夏季地面增溫快，地面成為一個大熱源，熱空氣上升在接近對流層頂形成一個大大的反氣旋。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。