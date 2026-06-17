梅雨季蟑螂大軍出沒！譚敦慈揭「家中2物」最招小強 曝防蟑關鍵

梅雨季一到，家中蟑螂、蛾蚋突然變多，「無毒教母」譚敦慈提醒，想減少蟑螂入侵，不能只靠殺蟲劑，家中的排水孔、抽風機、紙箱堆放，甚至洋蔥、啤酒等食材保存方式，都可能是關鍵。

譚敦慈在節目《健康2.0》中指出，蟑螂常躲在下水道內，若浴室、廚房排水孔或抽風機管線直接連通戶外，就可能成為蟑螂、蛾蚋等害蟲進入室內的通道。她建議，民眾可檢查管線出口是否有縫隙，必要時加裝防護擋片，降低害蟲爬進家中的機會。

浴室排水孔也要定期清理，譚敦慈表示，洗澡後累積在排水孔的毛髮、髒污，容易讓害蟲藏匿或孳生，因此洗完澡後可順手清掉毛髮，再朝排水口噴少量清潔劑，減少蟑螂從管線爬出的可能。

除了管線，家中堆放的紙箱、報紙也可能成為蟑螂藏身處，譚敦慈提醒，紙箱容易吸引蟑螂，也容易形成陰暗角落，不建議長期堆在家裡，收到包裹後最好盡快整理、丟棄，避免變成害蟲溫床。

食物氣味同樣要注意，譚敦慈提到，蟑螂特別容易被洋蔥、啤酒氣味吸引，過去就有人將喝剩約三分之一的啤酒放在牆角，隔天瓶內竟出現蟑螂，因此開封後的啤酒與洋蔥都應妥善保存，不要隨意放在室內角落。

不過，這項特性也能反過來用來捕蟑，譚敦慈分享，可準備玻璃瓶，在瓶內放入切塊洋蔥或少量啤酒，並在瓶口內側抹油，利用氣味吸引蟑螂爬入，讓牠們掉進瓶中後不易爬出。

至於平時該如何降低蟑螂孳生，譚敦慈強調，最根本仍是維持居家乾淨、減少陰暗潮濕角落。她也分享，可使用過碳酸鈉清潔居家環境，將過碳酸鈉加入水中煮沸後，可先用來浸泡餐具、杯子，幫助去除咖啡垢與茶垢，也能浸泡抹布協助清潔殺菌；最後再將剩餘液體倒入廚房或浴室下水道，有助降低蟑螂、蛾蚋及小飛蟲孳生機會。

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