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端午連假阿里山追星去 金星伴鬼宿星團天象6月下旬登場

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
阿里山海拔高、光害少，6月下旬金星接近鬼宿星團，有機會欣賞行星與星團相伴特殊天象。圖／阿里山賓館提供
阿里山海拔高、光害少，6月下旬金星接近鬼宿星團，有機會欣賞行星與星團相伴特殊天象。圖／阿里山賓館提供

端午連假將至，阿里山國家森林遊樂區因海拔高、光害少，成為中南部熱門觀星地點。位於海拔約2488公尺小笠原山觀景台擁有360度環景視野，每逢夏季吸引遊客上山追銀河、賞星空，今年6月下旬夜空將出現金星接近鬼宿星團特殊天象，有機會看到「星團伴行」奇景。

台北市立天文科學教育館指出，6月19日至20日前後，金星將接近位於巨蟹座的鬼宿星團（蜂巢星團），形成行星與星團相伴的景象，民眾可於日落後30分鐘至1小時內觀察，約晚上7時至8時之間，若搭配雙筒望遠鏡，較易看見鬼宿星團密集分布星點，欣賞繁星灑落夜空。

台北市立天文館也說，金星是今年6月黃昏天空最受矚目的行星之一，6月26日將達到年度最高仰角，是今年觀測條件最佳時刻，不僅在夜空停留時間較長，也更容易被肉眼辨識，視直徑約為15角秒，若透過高倍率天文望遠鏡觀察，可看見金星呈現類似「盈凸月」相位變化。

阿里山賓館表示，阿里山地勢較高、空氣品質穩定，周邊光害少，是觀星絕佳地點，小笠原山觀景台視野開闊，每年吸引許多遊客上山觀星，今年推出期間限定住房專案，6月30日前入住指定房型贈專業星空導覽，還可在賓館7樓景觀平台眺望鄒族聖山大塔山。

阿里山 科學 巨蟹座

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