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注意！端午連假遊台南 14收費停車場每小時逾百元

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市交通局呼籲端午連假的遊客先看清楚停車場的費率再進場，避免消費糾紛敗了遊興。圖／台南市政府提供
台南市交通局呼籲端午連假的遊客先看清楚停車場的費率再進場，避免消費糾紛敗了遊興。圖／台南市政府提供

端午連假將至，台南市預估將湧入大量旅遊人潮，市區及熱門景點周邊停車需求大增。台南市政府交通局提醒，民眾前往市中心及觀光景點時，除可優先利用公有停車場外，也應留意民營停車場收費標準，停車前先確認費率資訊，避免因停入高價停車場而引發消費爭議。

交通局統計，目前台南市合法登記的私有民營停車場共有360場，其中每小時收費80元以上者有31場，另有14場收費達每小時100至120元。市府提醒民眾，停車前務必詳閱入口處公告內容及收費方式，以免因資訊認知落差產生消費糾紛。

此外，交通局近期也與業者研議設置入場緩衝機制，讓駕駛人如發現場內無車位或臨時改變停車需求時，可於一定時間內免費離場，相關資訊將於停車場入口處明確標示。

交通局指出，高費率停車場多集中於台南火車站前站、赤崁樓、藍晒圖文創園區、南紡購物中心及小北商圈等熱門區域。民眾也可改停周邊大型公有停車場，包括海安路地下停車場、水萍塭公園地下停車場、西門健康立體停車場、東光地下停車場、平實公園停車場及成德里立體停車場等，假日每小時收費20至30元，相對經濟實惠，再搭配步行或YouBike轉乘前往景點，可減少停車負擔。

市長黃偉哲表示，台南每逢連續假期均吸引大批遊客造訪，市區停車位經常供不應求。市府除持續闢建停車空間外，也協調商圈及景點周邊國中小學校於假日開放停車，提供民眾更多選擇，但提醒用路人應留意各停車場開放時段，避免逾時停放。

交通局長王銘德指出，因地段條件及土地成本差異，部分民營停車場收費較高。為保障消費者權益，市府自2022年5月起要求收費停車場須以每小時費率清楚標示收費標準，並揭露平、假日不同費率及單日最高收費上限，相關字體尺寸也有明確規範，讓民眾在入場前即可掌握停車成本。

交通局表示，目前「台南好停APP」已建置高費率停車場查詢功能，民眾出發前可先查詢停車費率及空位資訊，降低停車成本風險。

台南市交通局呼籲端午連假的遊客先看清楚停車場的費率再進場，避免消費糾紛敗了遊興。圖／台南市政府提供
台南市交通局呼籲端午連假的遊客先看清楚停車場的費率再進場，避免消費糾紛敗了遊興。圖／台南市政府提供

停車場 台南

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