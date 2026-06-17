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信義東延段拚月底通車 交通粉專質疑：「雙站名」搞信徒大比拚？

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北捷信義線東延段象山站至廣慈奉天宮站目標六月底通車。圖／台北市捷運工程局提供
北捷信義線東延段象山站至廣慈奉天宮站目標六月底通車。圖／台北市捷運工程局提供

捷運信義線東延段力拚月底通車，不過交通社群專頁「交通企鵝手札」質疑，站名「廣慈/奉天宮」是將公家、私有建築並列名稱，且兩者距離相差200公尺，最重要是該站將成為信義線的終點站，紅線本身又有大安站區間車，屆時恐影響到整條淡水信義線未來的列車跟路線顯示。

交通企鵝手札寫到，為什麼同樣是雙站名的「台北101/世貿」沒什麼人反對，是因為台北市區的重要地標，台北101曾經作為全球最高建築的這個歷史定位，而世界貿易中心也是信義計畫區發展基礎，長年來也都是台灣最具指標性的展覽空間。

反觀，廣慈本身就在車站旁邊，奉天宮則距離快200公尺；一個是公家單位跟社會住宅，一個則是私人廟宇，2個地標並列根本就是輕重不分，請問台灣有哪個捷運站，是公家跟私有建築並列為車站名稱。

他說，並不反對私有廟宇當作捷運站名，雖然善導寺、龍山寺、行天宮、先嗇宮、忠義，這些在台北捷運早就行之有年，善導寺跟龍山寺2站，也不會無聊到去念成善導寺括弧華山、龍山寺括弧艋舺商圈，但是「廣慈/奉天宮」是雙站名，不是副站名。

他認為，最重要這是信義線的終點站，會影響到整條淡水信義線未來的列車跟路線顯示，再加上本身就有大安站的區間車，難不成以後要讓民眾以為有「大安、廣慈、奉天宮」這3個不同的終點嗎？

他說，而且奉天宮旁邊還有慈惠堂，占地面積還比奉天宮來得更大，結果現在台北捷運的最新版路網圖已經變成「廣慈／奉天宮∣松山慈惠堂」，是要搞信徒大比拚了嗎？不遠處還有吉福宮、翠華宮、南天宮這幾間廟，要不要乾脆全部都納進去當並列站名或副站名。

淡水信義線 奉天宮 淡水

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