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米克拉颱風生成機率約5成 賈新興：端午節起夏季型天氣正式登場
又有颱風將生成？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，周五至周六，觀察關島附近熱帶擾動發展，今年第7號颱風米克拉生成機率約5成，路徑與影響時間持續追蹤。
周五就是端午節，賈新興表示，周五高溫悶熱・夏季型天氣正式登場。上午10時至下午3時，盡量減少戶外曝曬時間。下周一至下周二，清晨台中以南沿海零星短暫雨。下周三晚起至下周四，有鋒面影響機率。
逐日天氣趨勢，他說，明天，午後各地山區、桃園以北、宜花東及台中至嘉義有局部短暫陣雨。周五，午後各地有零星短暫陣雨。周六至周日「夏至」，午後各地山區及宜蘭有零星短暫陣雨。
賈新興表示，下周一至下周二，清晨台中以南沿海有零星短暫雨，午後各地山區、大台北東半側、宜蘭及台中至高雄有零星短暫陣雨。下周三，清晨台中以南沿海有零星短暫雨，午後各地有零星短暫陣雨。下周三晚起至下周四，有受鋒面影響的機率，除台東有零星短暫雨，其它地區有短暫雨，午後嘉義以南漸轉陰時多雲。下周五，清晨嘉義以南沿海及北北基宜有零星短暫雨，午後各地有零星短暫陣雨。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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