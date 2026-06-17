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嘉義老字號「朴子傳統肉燥飯」下月熄燈 傳承三代逾80年顧客不捨

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
朴子傳統肉燥飯用熟悉的古早味慰藉思鄉之情。這份陪伴許多遊子成長的家鄉滋味，如今即將走入歷史。圖／呂文正提供
朴子傳統肉燥飯用熟悉的古早味慰藉思鄉之情。這份陪伴許多遊子成長的家鄉滋味，如今即將走入歷史。圖／呂文正提供

陪伴嘉義縣朴子市民超過80年在地老字號美食「朴子傳統肉燥飯」，將在下月中旬結束營業，讓鄉親老饕相當不捨。嘉義縣議員參選人呂文正近日在臉書社群平台發文指出，這家承載朴子人成長記憶老店將吹熄燈號，呼籲鄉親把握最後機會，再次品嚐記憶中的家鄉味。這幾天老顧客紛紛上門消費，請老闆杜鎮江再開店，杜鎮江說，熄燈不會再開了，因為年紀大，子女成家立業，店面租約到期。

呂文正表示，「朴子傳統肉燥飯」是自己從小吃到大的店家，每次離鄉工作返家，總會先到店裡點上一碗肉燥飯，再搭配幾樣小菜，用熟悉的古早味慰藉思鄉之情。這份陪伴許多遊子成長的家鄉滋味，如今即將走入歷史，令人感到格外惋惜。

目前店家由第三代經營者杜鎮江接手管理，延續家族傳承數十年的獨門手藝。店內招牌肉燥飯以香氣濃郁、肥瘦適中的肉燥聞名，加上樸實親切的人情味，長年來深受地方居民與返鄉遊子喜愛，也成為許多人認識朴子的重要美食地標。事實上，這家老店曾於2012年底一度宣布歇業，當時杜鎮江因身體因素及家庭規畫決定退休，未料消息傳出後，不少顧客頻頻詢問何時復業，甚至有旅外遊子透過網路表達思念之情。在鄉親熱情支持下，店家2013年8月重新開張，讓這份傳承超過一甲子的古早味得以延續至今。

杜鎮江說，這次熄燈不會再開了，他回憶，家傳肉燥飯最早由外公在市場擺攤起家，歷經三代傳承，陪伴朴子人成長。過去甚至有家長因工作繁忙，讓孩子到店裡用餐記帳，下課時間經常可見一群學生背著書包走進店裡吃飯、寫功課，因此不少顧客長大後回到店裡，總會笑著說自己是被「江叔叔養大的」。如今，這家見證地方發展與人情故事的老店，即將熄燈，消息傳出引發地方民眾感嘆。許多人認為，失去的不只是一家小吃店，更是一段屬於朴子共同記憶。

朴子傳統肉燥飯用熟悉的古早味慰藉思鄉之情。這份陪伴許多遊子成長的家鄉滋味，如今即將走入歷史。圖／呂文正提供
朴子傳統肉燥飯用熟悉的古早味慰藉思鄉之情。這份陪伴許多遊子成長的家鄉滋味，如今即將走入歷史。圖／呂文正提供

陪伴嘉義縣朴子市民超過80年在地老字號美食「朴子傳統肉燥飯」，將在下月中旬結束營業，嘉義縣議員參選人呂文正（左）近日在臉書社群平台發文，呼籲鄉親把握最後機會，再次品嚐記憶中的家鄉味。這幾天老顧客紛紛上門消費，請老闆杜鎮江（右）再開店。圖／呂文正提供
陪伴嘉義縣朴子市民超過80年在地老字號美食「朴子傳統肉燥飯」，將在下月中旬結束營業，嘉義縣議員參選人呂文正（左）近日在臉書社群平台發文，呼籲鄉親把握最後機會，再次品嚐記憶中的家鄉味。這幾天老顧客紛紛上門消費，請老闆杜鎮江（右）再開店。圖／呂文正提供

朴子傳統肉燥飯用熟悉的古早味慰藉思鄉之情。這份陪伴許多遊子成長的家鄉滋味，如今即將走入歷史。圖／呂文正提供
朴子傳統肉燥飯用熟悉的古早味慰藉思鄉之情。這份陪伴許多遊子成長的家鄉滋味，如今即將走入歷史。圖／呂文正提供

朴子傳統肉燥飯用熟悉的古早味慰藉思鄉之情。這份陪伴許多遊子成長的家鄉滋味，如今即將走入歷史。圖／呂文正提供
朴子傳統肉燥飯用熟悉的古早味慰藉思鄉之情。這份陪伴許多遊子成長的家鄉滋味，如今即將走入歷史。圖／呂文正提供

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