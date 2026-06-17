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北部注意午後大雷雨 端午連假晴朗炎熱…周末可能有熱帶擾動生成

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天午後各地有短暫陣雨或雷雨發生，大台北、東北部及各地山區有大雷雨機會。本報資料照片
今天午後各地有短暫陣雨或雷雨發生，大台北、東北部及各地山區有大雷雨機會。本報資料照片

外出要記得攜帶雨具。天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，今天西南風環境影響，北部及東北部上半天大致為多雲時晴天氣，其餘地區為多雲到陰，午後受熱力作用，各地有短暫陣雨或雷雨發生，大台北、東北部及各地山區有大雷雨機會，發生雷雨時有偶較大雨勢及偶有強陣風出現，下午出門要多注意天氣變化。

氣溫方面，他說，今天各地30至33度高溫，另外受西南風沉降影響，大台北地區氣溫較高，局部有35度高溫機會。

薛皓天表示，明天維持西南風環境，中北部及東北部上半天為晴時多雲天氣，其餘地區維持多雲天氣，持續受熱力作用，午後各地近山區、東部及大台北有短暫陣雨或雷雨發生，大台北、北部山區仍有大雷雨帶來的較大雨勢。午後外出仍需要注意天氣變化。氣溫方面，白天各地高溫約31至34度，大台北受西南風沉降影響中午時段有35度高溫機會。

周五起端午連假，薛皓天表示，太平洋高壓逐漸西伸，台灣位於太平洋高壓邊緣西南風環境影響，環境稍轉乾，各地天氣大致為晴時多雲，午後受熱力作用，雲量稍增多，午後降雨範圍大致侷限於近山區及山區，較無大雷雨發生機會。不過各地氣溫有再度上升，高溫約32至35度，大台北及花東縱谷地區受西南風沉降影響，局部有36度或以上高溫機會。

另外，薛皓天表示，在周末預估在關島一帶有熱帶擾動生成機會，其路徑將沿著高壓邊緣一路向西前進，預估在菲律賓東側遠海將北轉朝琉球群島東側移動，距離台灣甚遠，影響機會小，不過各模式路徑仍有分歧，待熱帶性低氣壓生成後路徑會稍明朗，可持續追蹤。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

高溫 大雷雨

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