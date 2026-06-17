快訊

失智人數逼近40萬 10年後估破76萬 專家籲推「失智症基本法」

今飆35度高溫午後對流 吳德榮：端午連假熱如盛夏 下周迎最後1波梅雨

聽新聞
0:00 / 0:00

西北雨再發威 專家曝下午降雨熱區 恐劇烈天氣現象

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
西北雨，再發威。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
西北雨，再發威。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

西北雨再發威。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，昨天的午後雷陣雨，狂炸北北基，多處低窪地區都有積淹水情事發生。今天仍受西南風影響，大氣環境不穩定，中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區則維持為多雲天氣。

他說，要提醒的是，午後局部短暫雷陣雨，發展仍會相當旺盛；尤其是中部以北地區及宜花山區有局部大雨發生的機會，雷雨區內應注意雷擊及強陣風等劇烈天氣現象。

至於溫度方面，他說，台灣本島各地夜晚及清晨低溫約24至26度，白天高溫會在31至34度之間；離外島的澎金馬地區，下雨機會大，氣溫則普遍都在25至29度之間。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

低溫 高溫 雷雨

延伸閱讀

中南部連下10多天梅雨 粉專示警：近日避免山區活動

梅雨退場！端午水氣減高溫上看34度 下周三恐有颱風變數

今仍有短暫陣雨…明起水氣減周四轉晴熱 端午連假高溫恐逾35度

端午連假起晴暖如盛夏 吳德榮：熱帶擾動恐發展東北大迴轉

相關新聞

毛豆、黃豆、黑豆是同家族？ 尤其它被譽為田裡長出的肉

毛豆、黃豆、黑豆，「其實都屬於大豆家族」，農業部表示，只是因為品種不同，或採收時期不同。在營養特色、風味與料理應用上各有魅力。

失智症人數攀高 5大危險前兆為何？圖解症狀與占比

人口老化，衛福部預估今年失智人數逼近40萬人，立法院厚生會「失智症倡議推動委員會議」16日呼籲，衛福部國健署成人健康檢查納入聽力檢查，積極打造失智友善社區，讓失智者持續參與社會，另檢討現行死因統計方式，避免低估失智症實際死亡負擔。

西北雨再發威 專家曝下午降雨熱區 恐劇烈天氣現象

西北雨再發威。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，昨天的午後雷陣雨，狂炸北北基，多處低窪地區都有積淹水情事發生。今天仍受西南風影響，大氣環境不穩定，中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區則維持為多雲天氣。

今飆35度高溫午後對流 吳德榮：端午連假熱如盛夏 下周迎最後1波梅雨

今天滯留鋒減弱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，台灣仍在西南季風範圍内，大氣不穩定，午後有對流發展；未降雨時白天偏熱。北部22至34度、中部23至34度、南部23至35度、東部22至34度。

當年選院長 蔡英文越洋「面試」廖俊智

二○一六年六月一日，中研院長當時任職的加州大學洛杉磯分校發生槍擊案，校園全面封鎖。解封後，廖俊智走進研究室，和時任總統的蔡英文越洋連線「面試」。就在這樣風聲鶴唳的緊張氛圍下，兩人談笑風生，廖俊智確定接下中研院院長，返台面對另一個危機四伏的環境。

即將卸任 廖俊智為中研院留下「價值」

中研院長廖俊智本月廿日卸任，中研院預計明天舉行交接儀式。他日前接受本報專訪時，辦公室已近清空，但會議桌前的白板還寫著密密麻麻的字。上頭是中文版「廖三條」、底下則是科學家方程式演算。「一邊做院長、一邊做研究」，是廖俊智十年來的生活，卸任後他只是搬回研究室，擔任生物化學研究所的特聘研究員。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。