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西北雨再發威 專家曝下午降雨熱區 恐劇烈天氣現象
西北雨再發威。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，昨天的午後雷陣雨，狂炸北北基，多處低窪地區都有積淹水情事發生。今天仍受西南風影響，大氣環境不穩定，中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區則維持為多雲天氣。
他說，要提醒的是，午後局部短暫雷陣雨，發展仍會相當旺盛；尤其是中部以北地區及宜花山區有局部大雨發生的機會，雷雨區內應注意雷擊及強陣風等劇烈天氣現象。
至於溫度方面，他說，台灣本島各地夜晚及清晨低溫約24至26度，白天高溫會在31至34度之間；離外島的澎金馬地區，下雨機會大，氣溫則普遍都在25至29度之間。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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