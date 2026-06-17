今飆35度高溫午後對流 吳德榮：端午連假熱如盛夏 下周迎最後1波梅雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天大氣不穩定，午後有對流發展，未降雨時白天偏熱。本報資料照片
今天大氣不穩定，午後有對流發展，未降雨時白天偏熱。本報資料照片

今天滯留鋒減弱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，台灣仍在西南季風範圍内，大氣不穩定，午後有對流發展；未降雨時白天偏熱。北部22至34度、中部23至34度、南部23至35度、東部22至34度。

周五就是端午節，吳德榮表示，明天西南季風減弱，午後仍有局部雷陣雨。周五至下周三太平洋高壓增強，一天比一天熱，各地晴熱如盛夏，山區午後偶有局部短暫陣雨。下周四、下周五梅雨季最後一波鋒面靠近，天氣轉變；但各國模式模擬差異很大，應續觀察。

至於近期是否有颱風生成機會？他說，周末前後菲律賓東方有熱帶擾動發展，各國模式模擬的動向雖不一致，但大多在日本南方海面，向東北大迴轉，無侵台機率，因有不確定性，應續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

吳德榮 梅雨 端午節

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