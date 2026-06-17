失智人數逼近40萬 10年後估破76萬 專家籲推「失智症基本法」

人口老化，衛福部預估今年失智人數逼近四十萬人，立法院厚生會「失智症倡議推動委員會議」昨天呼籲，衛福部國健署成人健康檢查納入聽力檢查，積極打造失智友善社區，讓失智者持續參與社會，另檢討現行死因統計方式，避免低估失智症實際死亡負擔。

國衛院二○二○至二○二三年全國社區失智症與失能流行病學調查顯示，二○二○年六十五歲以上失智症盛行率為百分之七點九九，女性失智百分之九點三六，高於男性百分之六點三五，推估今年失智總人口為卅九點八萬人，女性多於男性。台灣失智症協會預估，二○四六年失智患者將來到七十六萬八千人。

年齡愈大，失智風險愈高，調查發現，卅至六十四歲失智盛行率為百分之○點一二，七十五至七十九歲為百分之九點一，八十五至八十九歲則躍升至百分之廿點○四，九十歲以上為百分之廿九點四五。

立院厚生會「失智症倡議推動委員會」召集人、立委林月琴表示，與會專家共提出三大決議，分別為四十歲以上國人聽力篩檢納入預防保健政策，建構全國失智友善社區評估指標與認證制度，以及政府盡速研議推動「失智症基本法」，精進失智症死因統計。

國際研究證實，聽力衰退與失智高度相關，厚生會呼籲國健署成人健康檢查項目應納入聽力檢查。高雄醫學大學神經科學研究中心主任楊淵韓表示，四十歲以上民眾聽力篩檢率達到七成，此為努力目標，建議四十至六十四歲每三年檢查一次聽力，六十五歲以上每年檢查一次。

中山醫學大學附設醫院副院長郭慈安表示，政府持續打造失智友善社區，希望失智者多多參與社會、維持自主生活，但因缺乏一致性的評估標準與指標，以致各縣市推動模式及成果差異甚大。國健署應建立全國失智友善社區指標與評比制度，逐步發展交通、醫院、金融機構及公共服務流程等失智友善具體指標。

對於聽力檢查納入成人預防保健服務，國健署表示，相關建議已納入研議中，但若要新增成人健檢項目，仍須進一步評估預期效益、經費需求及配套措施，避免排擠既有資源。

至於建立全國性失智友善社區指標與評比制度部分，國健署回應稱，現已建置「失智友善社區工作手冊」，內容涵蓋社區資源盤點、需求評估、行動計畫擬定及環境改善等面向，包括交通、物理環境與社會支持網絡等項目。

與會專家呼籲政府，研議推動「失智症基本法」，建立跨部會整合治理機制。對此，長照司表示，尊重立法院職權與審議程序。無論是否制定基本法，均會將失智症照護列為重要政策，透過跨部會協作機制，強化資源整合與服務體系的完整性。