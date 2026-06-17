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台大發現 癌症免疫治療失敗？BET抑制劑能改善

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

癌症「免疫治療」是最新治癌趨勢。不過，不同病人對免疫治療反應不同，實體癌症患者用藥後，獲得長期控制的比率僅約10%，原因是T細胞功能喪失，淪為「耗竭T細胞」。台大醫院最新研究發現，使用表觀遺傳藥物「BET抑制劑」，可重塑T細胞代謝狀態，恢復其抗腫瘤能力，進而提升癌症免疫治療效果。

台大醫院尖端醫療發展中心副主任蔡幸真指出，癌症免疫檢查點抑制劑，為去除病人體內可辨識並清除癌細胞的T細胞「煞車」機制，讓其恢復功能、攻擊癌細胞，不過，若病人體內腫瘤長期存在，T細胞持續遭癌細胞刺激，處於活化狀態，容易逐漸失去增殖能力，導致消除癌細胞功能下降，成為「耗竭T細胞」，依程度區分前驅耗竭T細胞及末期耗竭T細胞。

研究團隊發現，表觀遺傳藥物「BET」抑制劑可藉免疫代謝重塑機制，讓耗竭T細胞功能復甦，重新對付體內腫瘤細胞，在動物實驗中可讓小鼠肺部腫瘤縮小。蔡幸真說，表觀遺傳藥物藉由改變細胞內部特性，達到治療效果，而非直接攻擊腫瘤細胞，團隊發現BET抑制劑可提升免疫檢查點抑制劑功能，也可提升體外培養免疫細胞治療，如CAR-T等療效。

台大醫院院長余忠仁指出，受癌組織免疫微環境影響，不同部位癌症對免疫治療反應不同，療效也各有差異，實體癌症如肺癌、肝癌等，病人用藥後可長期控制癌症效果者僅約1成，且需合併化療才能達到，而BET抑制劑就像一瓶「能量飲」，可讓「耗竭T細胞」重新活起來，不過，現有藥物仍須優化、進行臨床試驗，才能用於病人身上。

蔡幸真指出，已有多項BET抑制劑藥物進入臨床試驗階段，但這些藥物開發目的多為直接毒殺癌細胞，對病人細胞毒性高、副作用大，若要用於提升T細胞功能，僅需較少劑量，研判病人副作用較小，而此研究僅針對小鼠進行實驗，要實際用於病人身上，還需更多數據佐證，並完成BET抑制劑合併免疫化療臨床試驗等，預期還需數年時間。

這項研究於今年5月登於國際免疫學領域頂尖期刊「自然─免疫學」（Nature Immunology）。

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