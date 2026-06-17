健康你我他／K歌識字復能 還能口腔運動

4年前，媽媽腦梗塞住院，出院後她的記憶力開始出現變化，常重複問同樣問題，剛吃過什麼飯菜也說不太出來。神經內科醫師建議安排「記憶檢查」，沒有提到「失智」，讓媽媽順利接受評估，失智分數僅0.5，但媽媽的聽力退化，需要助聽器輔助。

3年過去，媽媽每3個月回診。每次醫師都會提供許多建議，如到日照中心上課、參加社區活動…。但媽媽向來抗拒接觸陌生環境，而我們要上班沒有時間接送她參加課程，甚至有一次媽媽一走出診間就說：「下次不來看醫師了。」

這些年我們試過不少方法。買兒童電子琴，希望她無聊時可以看著簡譜彈琴；陪她玩撲克牌練習簡單算數；鼓勵她多看報紙。但因為平常缺少人陪伴，媽媽始終提不起興致，很難持續進行。

最近想到一個有效的方法，買了一支卡拉OK效果的藍牙麥克風。只要用手機或平板播放老歌，前奏才起，媽媽就聚精會神、自然地跟著歌詞唱起來，她還驕傲地說：「都是我少女時代的歌，我到現在都還會。」

目前連接藍牙麥克風、搜尋歌曲和播放音樂仍需要我們幫忙操作，但只要對媽媽說：「我們想聽妳唱老歌。」她的眼神立刻亮起來，臉上充滿笑容。想到光唱歌就能讓識字、口腔運動、成就感一次到位，又能讓她重溫年輕時的美好回憶，真是最適合她的陪伴和復能方式。