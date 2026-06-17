即將卸任 廖俊智為中研院留下「價值」

中研院長廖俊智本月廿日卸任，中研院預計明天舉行交接儀式。他日前接受本報專訪時，辦公室已近清空，但會議桌前的白板還寫著密密麻麻的字。上頭是中文版「廖三條」、底下則是科學家方程式演算。「一邊做院長、一邊做研究」，是廖俊智十年來的生活，卸任後他只是搬回研究室，擔任生物化學研究所的特聘研究員。

給下任院長一句話：勿偏聽

至於想給下任院長陳建仁的一句話。廖俊智答得認真且充滿哲理，「我們這個位置，身邊會有很多人；但是我們最應該聽的不是身邊人講的話，而是他們沒跟我們講的話。」同溫層沒講、不敢講的話，「才是最需要了解的。」

廖俊智二○一六年上任時，正是中研院士氣最低落的時刻。當時浩鼎案、院長遴選程序鬧得風風雨雨，中研院面臨嚴重的信任危機。定居美國卅多年的廖俊智，在充滿危機的關鍵時刻決定「家裡有事、回來幫忙」，在沒人看好的壓力下接下院長大位。

從決心接下中研院院長開始，「雄心善智」一直是廖俊智的目標與挑戰，以及他最想留給中研院的價值。

接院長拆彈 找回民眾信任

廖俊智回台，第一個要「拆彈」的就是浩鼎案的技轉利益衝突。「台灣學術圈很小，但我從外面回來沒有包袱。」他迅速組成專案小組、派人到美國蒐集相關規範，成立法制處建立技轉的明確機制，「要讓大家相信中研院，就必須開誠布公。」

浩鼎案引發的風波平息後，廖俊智開會花一整天跟團隊討論中研院方向、字斟句酌寫下同事口中的「廖三條」—成就全球頂尖研究、善盡社會關鍵責任、延攬培育卓越人才，「寫完才發現，這跟中研院組織法的精神一模一樣」。

廖俊智的十年任期，中研院成立南部院區、關鍵議題中心、推動去碳燃氫技術與量子電腦研發；進行人事改革，用靈活的制度延攬培育人才。這麼多「政績」，但廖俊智念茲在茲、最關鍵也最重要的改革始終是「改變研究風氣」。

期許中研院 為人類覓幸福

台灣人很優秀，但學術成就為什麼比較弱？有雄心和智慧的人，為什麼都離開學術圈跑去賺錢了？做很好的研究，但能不能對人類的幸福有所助益？升等審查可不可以不要只看論文數量？廖俊智對台灣研究風氣觀察入微，提出「雄心善智」，翻成英文「Ambition & Wisdom for Humanity」更容易理解—期許中研院人擁有「為人類帶來幸福的雄心與智慧」。

他感嘆，這十年研究風氣已經改變，但改變的不夠快，也還沒能達到他想要的目標，這是任內最大的遺憾。

「卸任後我最擔心的一件事，就是在院士會議晚宴上拉小提琴。」首次以純院士身分參加院士會議的廖俊智，將以小提琴家的身分登場，面對另個挑戰。