雲林花生納災損補助 養殖戶搶救文蛤…屏東26項農損近3000萬

南部連日雨勢不斷，陸續傳出災情，雲林花生嚴重災損，農業部昨天公告納入農業天然災害現金救助，屏東縣農損災情攀升，至昨天下午累積農損金額近三千萬元，以木瓜、芋頭、茄子、苦瓜最慘。雲林沿海適逢大潮引發海水倒灌，台西養殖區多處溝渠堤岸被掏空，文蛤因水質驟變岌岌可危，鄉公所表示，廠商冒雨搶修，後續再修補堤岸。

雲林水林、北港及元長等地花生災損，農業部公告農業天然災害現金救助，救助對象為實際從事花生生產的農民，受損率達百分之廿以上即可申請，每公頃救助金額三萬六千元，今起受理申請。

屏東縣農業處指出，至昨天下午四時止，全縣累積農損達二九八○萬餘元，木瓜、芋頭、茄子、苦瓜最慘，通報受損作物品項廿六項，總受損面積三二七點五三公頃，農業部十五日已針對南州鄉苦瓜、來義鄉龍鬚菜及九如鄉、里港鄉西瓜、屏東市香瓜公告災害現金救助，其他農損持續爭取現金救助。

除了農損，雲林沿海近日魚塭區排水溢堤、決堤，養殖的虱目魚順著掏空的堤岸大量流失。林姓養殖戶說，養殖區水排不出去，魚塭蓄積大量雨水，導致池水鹽度下降，不利於文蛤養殖，目前只能等天氣放晴，再進行換水及後續整修作業。

另名魚塭業者指出，水若持續變淡，生長環境急遽變化，文蛤必死無疑，希望廠商加速搶修，阻隔淡水持續灌入魚塭，好讓大家趕緊抽海水補注提升鹹度，設法保住文蛤。