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明顯管理缺失…高雄民生醫院登革熱群聚 案源是境外移入

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
高雄民生醫院上周爆發登革熱醫院群聚個案，疾管署表示，截至昨天共累計6例個案，無再新增，針對相關確診者皆為指標個案住院期間同病房接觸者，其病毒基因序列分析結果，與越南境外移入個案的6月1日發病病毒序列相同，確認為同一起醫院群聚事件。記者翁唯真／攝影
高雄民生醫院上周爆發登革熱醫院群聚個案，疾管署表示，截至昨天共累計6例個案，無再新增，針對相關確診者皆為指標個案住院期間同病房接觸者，其病毒基因序列分析結果，與越南境外移入個案的6月1日發病病毒序列相同，確認為同一起醫院群聚事件。記者翁唯真／攝影

高雄市立民生醫院爆發本土登革熱院內群聚感染，病毒基因定序結果出爐，確認感染源來自越南境外移入個案。衛生局指出，民生醫院收治該越南籍患者期間，遭病媒蚊叮咬後，再將病毒傳播給住院病患，造成六人確診；市府已要求院方全面檢討防蚊隔離措施及環境管理，避免群聚案件重演。

民生醫院登革熱群聚感染源究竟從何而來，最新病毒基因定序結果指向指標個案感染的第二型登革熱，與今年一名自越南境外移入、六月一日發病個案的病毒序列相同，最終確認傳播鏈源頭。

不過，民生醫院作為指定傳染病應變醫院，院內風險管理機制存有明顯漏洞，病房周邊環境及防蚊隔離措施，暴露出不容忽視的缺失。

衛生局指出，已完成一四四二名接觸者篩檢，除已確診六例外，其餘檢驗結果均為陰性，雖然疫情暫未擴散，在靠近六樓病房的七樓地面屋簷排水溝查獲多處病媒蚊陽性孳生源，已要求院方列管改善並建立定期巡檢機制，另檢討病房防蚊隔離措施，要求病房區設置門紗簾、管制進出。

衛生局提醒，高雄仍處於登革熱高風險期，最新監測顯示病媒蚊陽性容器率仍高達百分之九點○六，社區環境仍潛藏孳生源，呼籲民眾住家內外環境徹底清除積水容器。

此外端午連假即將到來，若自東南亞、南亞等疫情流行地區返國後，出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痠痛或皮疹等症狀，應立即就醫並主動告知旅遊史，以利及早診斷與防堵疫情擴散。

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