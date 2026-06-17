台鐵增班新營往潮州7時58分發車 通勤族：可再提早

不少嘉義或南台南民眾每天通勤至台南溪北地區上班，台鐵七月一日大改點，周一至周五將新增兩班次專為南部通勤尖峰打造的自強號，往返新營與潮州間，雖然有兩班生力軍加入，通勤上班族、學生都認為，溪北南下市區自強號班次時間可再提早，會更符合需求。

台鐵將增開的ＰＰ自強號（推拉式自強號）列車一九八、一九九次往返新營至潮州間，使用ＴＰＡＳＳ定期票均可搭乘。其中，一九八列次屏東潮州站上午五時卅七分發車，沿途停靠屏東、鳳山、高雄、新左營、岡山、台南、善化，七時廿一分抵達終點站新營。

一九九列次台南新營站七時五十八分發車，依序停靠善化、台南、岡山、新左營、高雄、鳳山、屏東，九時四十六分抵達潮州。

「應該發車時間可早一點」，通勤族張先生說，每天往返新營和台南市區，現行新營站南下班次，要上午七時多才有自強號，其他都是區間電車，除通勤時間更長，且座位有限，易受干擾，若能更早些，通勤族真正用得到，有助縮短通勤時間。

林姓學生也說，一九九班次新營站七時五十八分才發車，對一般須趕上學或上班打卡的應該都會捨棄，也清楚台鐵本身調度需求，不可能完全滿足所有旅客需求，但不管如何有增班就是好事，且增加ＰＰ自強號班次有納入ＴＰＡＳＳ，依然讓乘車多些彈性。

住台南市區在新營某公司任職的郭姓上班族認為，目前班次已足夠，「增班與否差不多」，反而是列車上常見其他乘客喧鬧而影響休息，多年來改善有限，希望台鐵在這部分能加強宣導。