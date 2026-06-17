亂倒廢棄物 刑期增至7年

中研院長廖俊智本月廿日卸任，中研院預計明天舉行交接儀式。他日前接受本報專訪時，辦公室已近清空，但會議桌前的白板還寫著密密麻麻的字。上頭是中文版「廖三條」、底下則是科學家方程式演算。「一邊做院長、一邊做研究」，是廖俊智十年來的生活，卸任後他只是搬回研究室，擔任生物化學研究所的特聘研究員。

2026-06-17 00:10