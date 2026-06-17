環團開砲 台中港填海挨轟規避環評

為解決營建剩餘土石方去化問題，行政院啟動國家級填海造陸計畫，擬將土石方引導至台北港、台中港等海域，填海造地。環保團體抨擊，交通部護航台中港填海工程，用畫虛線等荒謬認定方式，讓開放海域變防波堤內，規避環評，呼籲政府停止台中港填海工程，莫讓瀕危白海豚陪葬滅絕。

對此，環境部表示，六月初收到交通部來文，但並未提出既有防波堤範圍的認定方式，為此，六月八日將文退回交通部，要求具體釐清既有港區的認定，且應於上周函覆，但至今尚未收到回覆。交通部則說，本案刻請港務公司就環境部函詢事項妥予研處。

立委陳昭姿表示，三月初和環保團體揭露台中港南填方區填海工程危害瀕危白海豚，當時即要求立刻停工，但交通部竟放任港務公司在五月擅自復工，六月初回給環境部公文，為幫港務公司護航免環評，竟在北防波堤和內港的海堤之間，畫了條六點七公里的虛線，大言不慚地說「虛線以內通通叫做既有防波堤內，所以免做環評」，這種作弊行為簡直荒謬到極點。

監督施政聯盟執行長許心欣指出，台北港填海造陸，必須通過要環評，變更收容土方，依法做環差，但台中港南填方區填海工程不僅免環評，還能自行加收土石方，七月廿五日起，收受中部五縣市的營建土方，從目前收六○○萬方，提升至一四○○萬方。

看守台灣協會秘書長謝和霖強調，台中港是白海豚出沒熱點，擁有豐富底棲生態環境，不應免環評。彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰批評，填海造陸不是循環經濟，只不過是將海洋當作掩埋場填埋。

台中港務分公司表示，該計畫非新開發案件是既有港區範圍填海造地工程，相關程序皆依法完成，絕非違法私自開發。至於台中港外港區擴建計畫（第一期），依法辦理環境影響評估程序，持續進行白海豚生態調查、棲地利用分析，研擬減輕影響對策，協助白海豚保育。