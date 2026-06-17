聽新聞
0:00 / 0:00

獨老補助 每年最多8.88萬

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導

台灣邁入超高齡社會，六十五歲以上老年人口占比超過百分之二十，其中七十萬名長者獨居，衛福部長石崇良表示，正著手獨老普查，將獨居長者依風險進行分級，分為一至四級，第四級需求等級最高，如為經濟弱勢，每年最多可獲八萬八八○○元服務補助。

行政院今年推動「強化社會安全網計畫二點○」，重點鎖定獨居長輩關懷，韌性條例特別預算編列新台幣六十二點五億元經費，由衛福部與內政部攜手進行全面性獨老訪查。依據衛福部社家署「一一五年度擴大獨居老人服務實施計畫」，「獨老」可分四大類：六十五歲以上獨居老人、同住配偶年滿六十五歲、同住者無照顧能力、直系血親卑親屬未居住在同一縣市者等。

經評估為家庭支持薄弱、社會參與程度低落，或資訊資源匱乏等服務對象，依其需求分為四級，服務內容包括關懷訪視、電話問安、餐飲服務、緊急救援、就醫協助、生活協助、資訊提供及轉介，以及其他相關獨居老人服務等。

石崇良表示，這類似人口普查，主要掌握家庭支持情形，根據其健康情況、自我生活能力等，將獨居長者進行風險分級，預計在二年內完成全面性的訪查，建立關懷名單。

地方政府依服務對象需求等級，提供不同頻率的關懷訪視、電話問安、生活協助、就醫協助等服務，以關懷為例，第四級者是每周關懷、第三級每二周一次、第二級一個月一次、第一級一年一次，並依風險等級提供三六○○至一萬四四○○元等關懷服務費。

就整體補助來說，第四級者若為經濟弱勢，每日補助一餐，每餐新台幣一五○元，每人每年至多補助六萬元；緊急救援裝置補助每年最多補助一萬四四○○元，加上關懷訪視，每年最多可獲得八萬八八○○服務補助。

獨居老人 石崇良 老年人口 人口普查 社會安全網

延伸閱讀

獨老訪查今年上路 石崇良：擴大對象約70萬人、2年內完成普查列冊

嘉義市老屋延壽補助 修繕最高可領960萬元申請期曝

人才危機 抗退休潮 頂大加薪千萬攬才

台大推人才永續計畫！新聘Ａ+等級教授5年可獲加薪1200萬

相關新聞

當年選院長 蔡英文越洋「面試」廖俊智

二○一六年六月一日，中研院長當時任職的加州大學洛杉磯分校發生槍擊案，校園全面封鎖。解封後，廖俊智走進研究室，和時任總統的蔡英文越洋連線「面試」。就在這樣風聲鶴唳的緊張氛圍下，兩人談笑風生，廖俊智確定接下中研院院長，返台面對另一個危機四伏的環境。

即將卸任 廖俊智為中研院留下「價值」

中研院長廖俊智本月廿日卸任，中研院預計明天舉行交接儀式。他日前接受本報專訪時，辦公室已近清空，但會議桌前的白板還寫著密密麻麻的字。上頭是中文版「廖三條」、底下則是科學家方程式演算。「一邊做院長、一邊做研究」，是廖俊智十年來的生活，卸任後他只是搬回研究室，擔任生物化學研究所的特聘研究員。

雲林花生納災損補助 養殖戶搶救文蛤…屏東26項農損近3000萬

南部連日雨勢不斷，陸續傳出災情，雲林花生嚴重災損，農業部昨天公告納入農業天然災害現金救助，屏東縣農損災情攀升，至昨天下午累積農損金額近三千萬元，以木瓜、芋頭、茄子、苦瓜最慘。雲林沿海適逢大潮引發海水倒灌，台西養殖區多處溝渠堤岸被掏空，文蛤因水質驟變岌岌可危，鄉公所表示，廠商冒雨搶修，後續再修補堤岸。

肺高壓新藥給付 罕病治療迎曙光

健保署宣布六月一日起多項藥物納健保給付，以罕病特發性、遺傳性肺動脈高壓（ＰＡＨ）為例，新作用機轉藥物已納給付，在亞太地區，為繼日本第二個納入給付的國家。但專家提醒，從藥物給付到病患實際可用藥，尚須事前審查，嚴重病患與時間賽跑，每項環節都需齊備資料並加速審查，病患才能盡快獲新藥治療。

改善聽損 失智風險降低7%

「聽力退化」為最易被忽略、卻最值得及早介入的失智風險因子之一，「刺胳針」研究指出，若能改善聽損，即可降低百分之七失智風險。另有國際研究指出，與聽力正常者相較，聽損者失智風險增加一點四倍，醫師提醒，聽損者務必配戴助聽器，降低失智風險。

獨老補助 每年最多8.88萬

台灣邁入超高齡社會，六十五歲以上老年人口占比超過百分之二十，其中七十萬名長者獨居，衛福部長石崇良表示，正著手獨老普查，將獨居長者依風險進行分級，分為一至四級，第四級需求等級最高，如為經濟弱勢，每年最多可獲八萬八八○○元服務補助。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。