獨老補助 每年最多8.88萬

台灣邁入超高齡社會，六十五歲以上老年人口占比超過百分之二十，其中七十萬名長者獨居，衛福部長石崇良表示，正著手獨老普查，將獨居長者依風險進行分級，分為一至四級，第四級需求等級最高，如為經濟弱勢，每年最多可獲八萬八八○○元服務補助。

行政院今年推動「強化社會安全網計畫二點○」，重點鎖定獨居長輩關懷，韌性條例特別預算編列新台幣六十二點五億元經費，由衛福部與內政部攜手進行全面性獨老訪查。依據衛福部社家署「一一五年度擴大獨居老人服務實施計畫」，「獨老」可分四大類：六十五歲以上獨居老人、同住配偶年滿六十五歲、同住者無照顧能力、直系血親卑親屬未居住在同一縣市者等。

經評估為家庭支持薄弱、社會參與程度低落，或資訊資源匱乏等服務對象，依其需求分為四級，服務內容包括關懷訪視、電話問安、餐飲服務、緊急救援、就醫協助、生活協助、資訊提供及轉介，以及其他相關獨居老人服務等。

石崇良表示，這類似人口普查，主要掌握家庭支持情形，根據其健康情況、自我生活能力等，將獨居長者進行風險分級，預計在二年內完成全面性的訪查，建立關懷名單。

地方政府依服務對象需求等級，提供不同頻率的關懷訪視、電話問安、生活協助、就醫協助等服務，以關懷為例，第四級者是每周關懷、第三級每二周一次、第二級一個月一次、第一級一年一次，並依風險等級提供三六○○至一萬四四○○元等關懷服務費。

就整體補助來說，第四級者若為經濟弱勢，每日補助一餐，每餐新台幣一五○元，每人每年至多補助六萬元；緊急救援裝置補助每年最多補助一萬四四○○元，加上關懷訪視，每年最多可獲得八萬八八○○服務補助。