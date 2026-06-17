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改善聽損 失智風險降低7%

聯合報／ 記者廖靜清沈能元／台北報導
聽損與失智息息相關，專家呼籲，衛福部應將聽力檢查納入成人健康檢查項目，四十歲至六十四歲每三年檢查一次，年逾六十五歲則每年受檢一次，以期四十歲以上聽力篩檢達到七成，降低失智風險。本報資料照片
聽損與失智息息相關，專家呼籲，衛福部應將聽力檢查納入成人健康檢查項目，四十歲至六十四歲每三年檢查一次，年逾六十五歲則每年受檢一次，以期四十歲以上聽力篩檢達到七成，降低失智風險。本報資料照片

「聽力退化」為最易被忽略、卻最值得及早介入的失智風險因子之一，「刺胳針」研究指出，若能改善聽損，即可降低百分之七失智風險。另有國際研究指出，與聽力正常者相較，聽損者失智風險增加一點四倍，醫師提醒，聽損者務必配戴助聽器，降低失智風險。

為何聽損會提高失智風險？台灣臨床失智症學會理事長徐榮隆表示，聽損者常因溝通困難而減少社交活動，降低大腦接受刺激的頻率。此外，大腦需耗費更多認知資源來理解聲音，這也可能增加認知負荷，進一步影響認知功能。

「失智長者大都聽力不佳，影響理解能力及人際溝通。」高雄醫大神經科學研究中心主任楊淵韓說，大腦顳葉同時管理聽力及語言，聽損嚴重者語言功能變差，無法溝通、動腦，容易引發失智症。如果家裡長輩觀賞電視時的音量超過一般人可忍受的範圍，或說話時容易誤解他人意思，應陪同就醫，檢查聽力。

亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興指出，多動腦、多運動、增加社會網絡，有助於降低失智風險，但聽損者如未能配戴助聽器，往往不願與人溝通，減少與外界互動，長期沉浸個人世界，勢必增加失智風險。

國際知名醫學期刊「刺胳針」提出十四項失智風險因子，包括糖尿病、高膽固醇、高血壓、肥胖、吸菸、空汙、頭部受傷，以及憂鬱症、不運動、飲酒，與低教育程度、聽力障礙、視力損傷、社交孤立等，如果能夠改善聽損，可降低百分之七失智風險。

甄瑞興指出，配戴助聽器，確實可以降低失智風險，但高品質助聽器價格昂貴，恐需一、二十萬元，而平價產品雜音較多、佩戴舒適度不佳，導致許多長者購買後棄用。政府如推動聽力篩檢政策，應同步檢討助聽器補助制度，才能達到有效的聽覺復健，發揮預防失智效果。

女性失智盛行率為何高於男性？台北榮總神經內科副主任傅中玲列出女性平均餘命較男性長、早年教育程度低於男性、女性年輕時有女性荷爾蒙保護，以及女性病識感高，勇於就醫等四大原因。不分男女，均應及早避免三高、頭部外傷、聽損、嚴重缺牙、視力缺損等危險因子，以遠離失智症。

失智 糖尿病 膽固醇 空汙 憂鬱症

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