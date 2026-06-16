北榮大師講堂 「電視教父」王偉忠：AI時代更需要「故事」的力量

「電視教父」王偉忠今天受邀至台北榮總演講，分享從眷村到螢光幕，人生最珍貴的「快樂配方」。他說，「千金難買少年貧」，自己童年沒有什麼娛樂，在眷村長大，電視對他影響很大，從小就立志成為影視人。他也說，如今進入AI時代，大家要鼓勵孩子說話，如今最重要的是說故事的人（story teller）。

台北榮總大師講堂今天請到王偉忠以「在人生中尋找快樂，發掘情感」為題，回顧近五十年的影視創作歷程，帶領大家探索想像力與創作的無限可能，並體會「故事」所蘊含的深厚力量。北榮院長陳威明表示，每一位堅守崗位、默默守護國人的醫療人員都值得肯定，也期盼大家在專業工作中發掘熱情，在日常付出中找到情感與生命的價值。

講座開場，王偉忠帶領大家回到他的眷村成長歲月，描繪從影視啟蒙、創意養成到踏入產業的生命軌跡。他製作許多膾炙人口的電視節目、電視劇、舞台劇等，其中舞台劇「寶島一村」演出18年，去年終於在他出生的嘉義首度登場，更是唯一一場戶外演出，對他來說意義重大。

王偉忠分享，自己每2個月就回嘉義一次，上山去幫爸爸、奶奶、哥哥燒香，演出當天上午，他先去燒香，晚上演出。就在舞台劇快演完的時候，他看著天空，當時天氣一片大好，「月明星稀、烏雀南飛」，他在內心對已過世的父親說，「爸，謝謝你，給了我這麼好的一個天氣、環境，演出非常成功」。

「寶島一村」就是取材王偉忠從小長大的「嘉義建國二村」眷村生活記憶的舞台劇，也是整個台灣眷村的縮影。王偉忠說，當天演出現場有2000多個位子，但大舞台旁湧進4000多人，整場戲3個小時，全場屏息，最後爆出熱烈的掌聲。「我沒想到，一個破村子，對我來講，影響這麼大。」

王偉忠說，那天晚上，他極為感動，在回程的高鐵上對太太說，他今天做了一件極為快樂的事情，是他的人生中最值得慶祝的事情，對他來說，更是重要的使命。他告訴大家，各位永遠都要知道自己的故事，記得自己的情懷與感動，對任何事情都有幫助。

王偉忠分享，他成長於資源有限的眷村時代，電視是他認識世界的重要窗口。在缺乏玩具與娛樂的環境中，他透過自我創造遊戲規則與情境，培養出豐富的想像力與敘事能力，這段經歷也成為日後投入影視創作的重要養分。人生有3件事決定自己的一生，分別是成長環境、個人天分與持續學習，三者彼此影響，不僅決定人生方向，也深刻影響一個人看待世界的方式。

王偉忠說，他來自南部，廿多歲就當製作人，必須自己打天下，要有能闖江湖的魄力。他喜歡用個性衝突的主持人，像小s和蔡康永，極端不同才有火花。如今進入AI時代，他勉勵大家要鼓勵孩子說話，如今最重要的不是「coding」，而是「story teller」。

王偉忠勉勵在場醫護，除了專注專業能力，也應持續保有創造力與情感連結，讓工作不只是責任的承擔，更能成為生命中持續產生意義與快樂的來源。他提到：「人生最重要的，不是追求外在成就，而是能否活出自我，保持自由與誠實。」期許各領域專業工作者在堅守初衷之餘，也能持續保有創造力與對生活的感受力。

台北榮總大師講堂今天請到王偉忠以「在人生中尋找快樂，發掘情感」為題演講。記者沈能元／攝影

台北榮總大師講堂今天請到王偉忠以「在人生中尋找快樂，發掘情感」為題，回顧近五十年的影視創作歷程，帶領大家探索想像力與創作的無限可能，並體會「故事」所蘊含的深厚力量。記者沈能元／攝影

台北榮總大師講堂今天請到王偉忠以「在人生中尋找快樂，發掘情感」為題，回顧近五十年的影視創作歷程，帶領大家探索想像力與創作的無限可能，並體會「故事」所蘊含的深厚力量。記者沈能元／攝影

台北榮總大師講堂今天請到王偉忠以「在人生中尋找快樂，發掘情感」為題演講，北榮院長陳威明表示，每一位堅守崗位、默默守護國人的醫療人員都值得肯定，也期盼大家在專業工作中發掘熱情，在日常付出中找到情感與生命的價值。記者沈能元／攝影

台北榮總大師講堂今天請到王偉忠以「在人生中尋找快樂，發掘情感」為題演講，他說人生有3件事決定自己的一生，分別是成長環境、個人天分與持續學習。記者沈能元／攝影

台北榮總大師講堂今天請到王偉忠以「在人生中尋找快樂，發掘情感」為題，回顧近五十年的影視創作歷程，帶領大家探索想像力與創作的無限可能，並體會「故事」所蘊含的深厚力量。記者沈能元／攝影