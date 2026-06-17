肺高壓新藥給付 罕病治療迎曙光

健保署宣布六月一日起多項藥物納健保給付，以罕病特發性、遺傳性肺動脈高壓（ＰＡＨ）為例，新作用機轉藥物已納給付，在亞太地區，為繼日本第二個納入給付的國家。但專家提醒，從藥物給付到病患實際可用藥，尚須事前審查，嚴重病患與時間賽跑，每項環節都需齊備資料並加速審查，病患才能盡快獲新藥治療。

據健保署資訊，上述藥物的給付對象，主要為中、重度特發性或遺傳性ＰＡＨ病患，且使用現有藥物仍控制不佳族群，預估每年約一百四十名病患受惠。成大醫院副院長許志新分析，新給付藥物屬於「活化素訊號抑制劑」，作用機轉與過往藥物不同，可從上游機制介入，平衡促進與抑制細胞增生的途徑，減少異常血管增生並促進血管重塑，進而改善病患運動能力、肺血管阻力與心臟功能。

臨床數據顯示，接受新藥治療病患、近四成在六分鐘步行距離表現、心臟功能等綜合指標明顯改善，在高危險的嚴重肺高壓患者族群，治療組發生死亡、肺移植或惡化住院風險更降低百分之七十六。

中國醫藥大學附設醫院肺動脈高壓及肺血管疾病中心主任王國陽。圖／王國陽提供

新藥副作用 仍須密切監測

中國醫藥大學附設醫院肺動脈高壓及肺血管疾病中心主任王國陽表示，肺高壓最新注射型藥物的問市及獲得健保給付，對中、重度症狀肺高壓，且在長期等待肺移植病人是一大福音，對於各類新藥可能引起的副作用，如出血等，也要密切監測，確保病患安全。

建資管系統 加速通過審核

為了幫助病患盡早接受新藥治療，從建立完整的病患資料管理系統、配置專業個管師追蹤，乃至設立緊急臨時採購機制等，都是關鍵環節。許志新指出，以成大醫院為例，完整串聯各項流程，盡力讓病情危急病患盡速通過用藥審核，醫療團隊也透過專屬群組與病患保持聯繫，並叮嚀病患每日記錄血壓、體重及異常症狀等，萬一病情變化，能在第一時間積極處理。

對於ＰＡＨ病患長期追蹤，王國陽強調每三到六個月進行「風險評估」的重要性，須以「低風險」為治療目標，同時，也須與各相關次專科、心理諮商師、社工與呼吸治療師等合作，讓病患獲得全方位協助。

台灣肺高壓協會每年舉辦兩次病友聚會，病友可彼此交流治療、照顧經驗，為病患帶來心裡支持與鼓勵，病患的勇氣、樂觀態度也得以提升，進一步接受未來挑戰。

盼友善病友 建照護生態系

許志新表示，目前在ＰＡＨ健保給付已逐漸接軌國際治療指引，期待未來可建立更完整的「照護生態系」，包含早期診斷、快速轉介、急重症處理與符合所需的衛教諮詢等，環環相扣，同時透過我國的成功經驗，在國際舞台上發揮更多影響力，並為罕病病患打造更友善的社會、生活環境。