長輩電視愈開愈大聲要注意！醫示警：失智風險恐增1.4倍

國際知名醫學期刊「刺胳針」發表14項失智風險因子，包括糖尿病、高膽固醇、高血壓、肥胖、吸菸、空污、頭部受傷，以及憂鬱症、不運動、飲酒，與低教育程度、聽力障礙、視力損傷、社交孤立等。醫師表示，聽損是失智危險因素之一，依「刺胳針」研究指出，若能改善聽損可降低7％失智風險。另有國際研究指出，聽損者較沒有聽損者，失智風險增加1.4倍，但聽損者可透過配戴助聽器，降低失智風險。

高雄醫學大學神經科學研究中心主任楊淵韓今參加立法院厚生會失智症倡議推動委員會專家會議表示，聽損與失智相關原因是大腦顳葉同時管理聽力及語言，聽損時也會影響語言無法溝通、動腦，容易引發失智症。門診常見失智長者多為聽力不佳，說明病情時需要用很大的聲音說話，但病人理解程度往往不佳，溝通十分困難，建議一旦家人發現長輩看電視的音量已超過一般人可忍受的範圍，或說話時容易誤解他人意思，應帶長輩就醫檢查聽力。

國內65歲以出現聽力不佳的長者約有6成，台北榮總神經內科副主任傅中玲說，國際研究指出，聽損者較沒有聽損者，失智風險增加1.4倍，但聽力不佳可戴助聽器，降低失智風險。

亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興說，為了降低失智，多鼓勵民眾動腦、運動、增加社會網絡，但有聽損時，一個人不與他人溝通，沉浸在個人世界，就會增加失智風險。其實聽力篩檢不是問題，問題是篩檢後，可能因個人因素，或助聽器受限於價格，品質有所差異，長者不願意戴助聽器，也無法降低失智風險。

甄瑞興說，不只是聽力，視力受損時看不清楚，無法看電視、閱讀與外界連結，也會增加失智風險，呼籲年長者因白內障造成視力障礙時，應置換水晶體，恢復視力。傅中玲也說，北榮研究發現，若有缺牙、牙齒咬合不正等，也容易增加失智風險，建議應戴假牙，降低失智風險。

至於，國衛院2020至2023年進行的全國社區失智症與失能流行病學調查，2022年65歲以上失智症盛行率約7.99%；以性別盛行率分析，女性為9.36%，高於男性6.35%，推估今年失智症總人口將達39.8萬人。

為何女性失智高於男性？傅中玲說，應是女性平均餘命較男性長，早年教育程度低於男性，且女性年輕時有女性荷爾蒙保護，及女性病識感高，相較男性勇於就醫，這些因素導致女性年長後失智盛行率高於男性，建議民眾及早避免三高、頭部外傷、聽損、視力缺損等，才能遠離失智症。