快訊

中職／兄弟打50場只拿15勝 想閃2大糗紀錄還需要4勝

小籠包也撐不住！鼎泰豐要漲價了 6月22日起「調整部分餐點價格」

再陷爭議…張員瑛「丟粉絲頭飾」挨轟 當事人曬2分鐘現場畫面逆轉風向

聽新聞
0:00 / 0:00

失智人口今年逼40萬！專家：聽損恐增失智風險 籲40歲起納成人健檢

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
立法院厚生會、立委林月琴（前中）辦公室、厚生基金會今天舉行「失智症倡議推動委員會」115年度專家會議。記者胡經周／攝影
立法院厚生會、立委林月琴（前中）辦公室、厚生基金會今天舉行「失智症倡議推動委員會」115年度專家會議。記者胡經周／攝影

台灣邁入超高齡社會，衛福部預估今年失智者將逼近40萬人，但在失智症高風險因子預防、友善環境建置、統計監測機制等仍有許多挑戰。立法院厚生會今舉行失智症倡議推動委員會議，專家聚焦聽力衰退與失智高度相關，呼籲衛福部國健署成人健康檢查加入聽力檢查，並打造失智友善社區，讓失智者能持續參與社會，以及檢討現行死因統計方式，避免失智症實際死亡負擔被低估。

國衛院2022至2023年全國社區失智症與失能流行病學調查，2020年65歲以上失智症盛行率約7.99%，其中，女性為9.36%，高於男性6.35%，推估今年失智總人口約39.8萬人。

依失智分齡盛行率，民眾年齡愈大愈容易罹患失智症，30至64歲0.12%、65至69歲2.40%、70至74歲5.16%、75至79歲9.10%，80至84歲16.0%、85至89歲20.04%、90歲以上為29.45%。

今參與會議的台灣失智症協會理事長徐文俊說，世衛組織（WHO）於2021年全球十大死因中，失智症排名第7，國際失智症協會研究則預測，至2040年失智症將成為全球第三大死因，在台灣更可能躍升至首位。但台灣最新官方統計於2024年中，「血管性及未明示之失智症」列為第11大死因，與上述數據相較，顯示失智症的死亡負擔可能被嚴重低估。

徐文俊建議，政府應參考國際作法，整合各類失智症相關死因統計，並強化醫事人員對失智症死因判定與識別的教育訓練，讓失智症對國人健康與醫療照護體系造成的影響能被正確呈現。衛福部統計處表示，針對專家精進失智症死因統計的意見將再研議。

國際研究指出，聽力衰退與失智高度相關，高雄醫學大學神經科學研究中心主任楊淵韓說，國健署應於成人健康檢查應加入聽力檢查項目，讓40歲以上聽力篩檢達到7成，包括40至64歲每3年檢查一次，65歲以上每年檢查一次。並建議長照評估系統（CMS）於失智者應納入神經精神評估量表等指標。

中山醫學大學附設醫院副院長郭慈安說，政府目前持續打造失智友善社區，讓失智者能持續參與社會、維持自主生活。但目前各縣市推動模式及成果差異甚大，缺乏一致性的評估標準與指標，建議國健署建立全國失智友善社區指標與評比制度，並逐步發展失智友善交通、醫院、金融機構及公共服務流程等具體指標。

立法院厚生會「失智症倡議推動委員會」召集人、立委林月琴說，與專家共同提出40歲以上國人聽力篩檢納入預防保健政策，並建構全國失智友善社區評估指標與認證制度，政府應盡速研議推動「失智症基本法」，並精進失智症死因統計。

衛福部長照司長祝健芳說，失智者具有行動能力，並非失能，但常有情緒行為問題，長照評估系統（CMS）於考量失智症處理，目前針對失智症初期評估已納入處理。但也發現長照共照中心的失智結案個案往往無處可去，可能是失智個案並未失能，不符合長照各類機構入住條件。

據統計，全國目前有135處失智共照中心，服務6萬多名失智者，但轉接至失智據點卻僅1萬多名，甚至有失智據點反映收不到個案。祝健芳說，這可能是失智家屬找不到據點或個案不去，將與地方政府共同強化失智照顧計畫的共照中心、失智據點佈建。

至於，失智症基本法推動方向，長照司表示，對於「失智症基本法」推動，尊重立法院職權與審議程序，無論是否制定基本法，會持續將失智症照護列為重要政策，並透過跨部會協作機制，強化資源整合與服務體系的完整性。

失智症 國健署 衛福部

延伸閱讀

全台失智長者估近40萬 專家籲聽力篩檢納成人保健

《「我是有錢人」迷思799》從馬英九看「失智險理賠門檻」財經專家拆解保單條款含特殊定義

亞洲第一 免疫加強型流感疫苗納公費

民團籲家事移工納入長照體系 衛福部：牽涉層面廣須審慎評估

相關新聞

科學證實比起完美的「高富帥」 這點才是脫單關鍵

在現代網路交友的世界裡，人們往往沉迷於追逐所謂的「LMS」——也就是高顏值（Looks）、多金（Money）與高社會地位（Status）。

出社會2年遇35K薪水天花板 他上網求「月薪5萬」轉職指南

近年來萬物皆漲、唯獨薪水不漲，讓許多社會新人對未來充滿無奈與焦慮。一名出社會兩年多的網友就在Dcard發文，感嘆自己目前月薪卡在僅35K左右，眼看職涯天花板彷彿已經到頂，若再不果斷轉行，一輩子恐怕就此定格。他坦言自己不敢奢求遙不可及的年薪百萬，只要能達到「月薪五萬」就覺得非常厲害，引發大批網友紛紛提供意見。

北榮大師講堂 「電視教父」王偉忠：AI時代更需要「故事」的力量

「電視教父」王偉忠今天受邀至台北榮總演講，分享從眷村到螢光幕，人生最珍貴的「快樂配方」。他說，「千金難買少年貧」，自己童年沒有什麼娛樂，在眷村長大，電視對他影響很大，從小就立志成為影視人。他也說，如今進入AI時代，大家要鼓勵孩子說話，如今最重要的是說故事的人（story teller）。

鼎泰豐要漲價了！6/22「調整部分餐點價格」　官方公告：營運成本增加

皮包要變薄了！知名連鎖中式餐廳「鼎泰豐」宣佈，考量營運成本增加，將於115年6月22日星期一起，調整部分餐點價格。

長輩電視愈開愈大聲要注意！醫示警：失智風險恐增1.4倍

國際知名醫學期刊「刺胳針」發表14項失智風險因子，包括糖尿病、高膽固醇、高血壓、肥胖、吸菸、空污、頭部受傷，以及憂鬱症、不運動、飲酒，與低教育程度、聽力障礙、視力損傷、社交孤立等。醫師表示，聽損是失智危險因素之一，依「刺胳針」研究指出，若能改善聽損可降低7％失智風險。另有國際研究指出，聽損者較沒有聽損者，失智風險增加1.4倍，但聽損者可透過配戴助聽器，降低失智風險。

失智人口今年逼40萬！專家：聽損恐增失智風險 籲40歲起納成人健檢

台灣邁入超高齡社會，衛福部預估今年失智者將逼近40萬人，但在失智症高風險因子預防、友善環境建置、統計監測機制等仍有許多挑戰。立法院厚生會今舉行失智症倡議推動委員會議，專家聚焦聽力衰退與失智高度相關，呼籲衛福部國健署成人健康檢查加入聽力檢查，並打造失智友善社區，讓失智者能持續參與社會，以及檢討現行死因統計方式，避免失智症實際死亡負擔被低估。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。