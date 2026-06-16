失智人口今年逼40萬！專家：聽損恐增失智風險 籲40歲起納成人健檢

台灣邁入超高齡社會，衛福部預估今年失智者將逼近40萬人，但在失智症高風險因子預防、友善環境建置、統計監測機制等仍有許多挑戰。立法院厚生會今舉行失智症倡議推動委員會議，專家聚焦聽力衰退與失智高度相關，呼籲衛福部國健署成人健康檢查加入聽力檢查，並打造失智友善社區，讓失智者能持續參與社會，以及檢討現行死因統計方式，避免失智症實際死亡負擔被低估。

國衛院2022至2023年全國社區失智症與失能流行病學調查，2020年65歲以上失智症盛行率約7.99%，其中，女性為9.36%，高於男性6.35%，推估今年失智總人口約39.8萬人。

依失智分齡盛行率，民眾年齡愈大愈容易罹患失智症，30至64歲0.12%、65至69歲2.40%、70至74歲5.16%、75至79歲9.10%，80至84歲16.0%、85至89歲20.04%、90歲以上為29.45%。

今參與會議的台灣失智症協會理事長徐文俊說，世衛組織（WHO）於2021年全球十大死因中，失智症排名第7，國際失智症協會研究則預測，至2040年失智症將成為全球第三大死因，在台灣更可能躍升至首位。但台灣最新官方統計於2024年中，「血管性及未明示之失智症」列為第11大死因，與上述數據相較，顯示失智症的死亡負擔可能被嚴重低估。

徐文俊建議，政府應參考國際作法，整合各類失智症相關死因統計，並強化醫事人員對失智症死因判定與識別的教育訓練，讓失智症對國人健康與醫療照護體系造成的影響能被正確呈現。衛福部統計處表示，針對專家精進失智症死因統計的意見將再研議。

國際研究指出，聽力衰退與失智高度相關，高雄醫學大學神經科學研究中心主任楊淵韓說，國健署應於成人健康檢查應加入聽力檢查項目，讓40歲以上聽力篩檢達到7成，包括40至64歲每3年檢查一次，65歲以上每年檢查一次。並建議長照評估系統（CMS）於失智者應納入神經精神評估量表等指標。

中山醫學大學附設醫院副院長郭慈安說，政府目前持續打造失智友善社區，讓失智者能持續參與社會、維持自主生活。但目前各縣市推動模式及成果差異甚大，缺乏一致性的評估標準與指標，建議國健署建立全國失智友善社區指標與評比制度，並逐步發展失智友善交通、醫院、金融機構及公共服務流程等具體指標。

立法院厚生會「失智症倡議推動委員會」召集人、立委林月琴說，與專家共同提出40歲以上國人聽力篩檢納入預防保健政策，並建構全國失智友善社區評估指標與認證制度，政府應盡速研議推動「失智症基本法」，並精進失智症死因統計。

衛福部長照司長祝健芳說，失智者具有行動能力，並非失能，但常有情緒行為問題，長照評估系統（CMS）於考量失智症處理，目前針對失智症初期評估已納入處理。但也發現長照共照中心的失智結案個案往往無處可去，可能是失智個案並未失能，不符合長照各類機構入住條件。

據統計，全國目前有135處失智共照中心，服務6萬多名失智者，但轉接至失智據點卻僅1萬多名，甚至有失智據點反映收不到個案。祝健芳說，這可能是失智家屬找不到據點或個案不去，將與地方政府共同強化失智照顧計畫的共照中心、失智據點佈建。

至於，失智症基本法推動方向，長照司表示，對於「失智症基本法」推動，尊重立法院職權與審議程序，無論是否制定基本法，會持續將失智症照護列為重要政策，並透過跨部會協作機制，強化資源整合與服務體系的完整性。