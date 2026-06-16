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農業部：中國大陸非穩定市場 農產外銷不宜長期依賴

中央社／ 台北16日電

中國最近宣稱，將採購台灣鳳梨釋迦及石斑魚。農業部今晚發布新聞稿，重申中國非台灣農產品可長期依賴的穩定海外市場，盼中國循國際貿易規範與科學原則，恢復台灣農產品輸入。

農業部發布新聞稿，農產外銷貿易不是零售市場交易，有人買就高興，應尋找可靠、可信賴且可長期合作的貿易夥伴。

農業部表示，中國市場充滿高度不確定性與高風險性。從過往的實際案例，中國以不符合國際規範且沒有科學根據的方式，暫停台灣農產品出口，又在特定的活動開放特定農產品進口。這種時而開放，又出乎預期暫停進口，對台灣農產品外銷不但沒有助益，反而造成產業系統性的傷害，不確定性也造成農民收益上的損害。

農業部說，中國近年來逕自暫停台灣鳳梨、釋迦、柑橘類、石斑魚等多項農產品進口，不僅缺乏具體科學證據，且忽視台灣諮商要求。在嚴重影響農民收益後，如今再次宣稱將採購台灣鳳梨釋迦及石斑魚等產品。

農業部指出，中國於2022年推出「進口食品境外生產企業註冊管理規定」，要求各國食品企業必須先行通過中方的註冊認可，產品才能銷中，但在台灣依「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」正式機制，向中方提出台灣合格登錄名單後，中國始終未具體回應，僅單方面且未敘明理由，選擇性登錄台灣部分企業，形同對台灣農產食品變相實施進口限制措施。

農業部認為，中國不符國際慣例的做法，顯見中國市場具有高度風險及不確定性，實非台灣農產品可長期依賴的穩定海外市場。

農業部重申，若中國期待台灣提供優良農產品給大陸消費者品嚐，應在「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議平台」啟動正式討論與溝通相關檢疫輸出入條件，並依循國際貿易規範與科學原則，恢復台灣農產品輸入及順暢兩岸貿易。

農業部 鳳梨

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