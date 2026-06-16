王惠美籲速核彰化花生災害救助 農業部17日現勘

彰化縣長王惠美今天說，目前一期花生採收期，連日降雨已出現腐爛、發芽等，希望中央政府盡快核定災害救助；農業部說，明天到彰化縣現勘，如果符合標準就會盡快公告。

農業部晚間告訴中央社記者，中午已先公告雲林縣全縣花生為天災救助品項，明天現勘彰化，如果符合天然災害救助標準就會盡快公告。

王惠美傍晚到大城鄉關心花生災損時表示，彰化是全台第2大花生產區，種植面積約3058公頃，集中於大城、芳苑鄉與二林鎮等，產量約占全國1/5；連日降雨，成熟花生長時間浸泡於高含水量土壤中，陸續出現植株腐爛、果實發芽，影響機具進場採收，也可能品質下降及減產。

她說，除花生，沿海地區地瓜也受損，她已指示彰化縣政府農業處協助農民清查災損，向中央爭取公告彰化為農業天然災害現金救助地區，讓農民盡速復耕、穩定生產，另也提醒農民，如果田區由於豪雨造成植株浸泡、腐爛或發芽等，先拍照存證，通報土地所在地鄉鎮市公所，以利彙整資料。

為提升國產花生競爭力，王惠美建議推動台灣花生標章、強化食品安全與邊境把關，及建立災後輔導及契作媒合機制，推動國產花生分級、加工及品牌化，完善冷鏈及烘乾設備，補助彰化設區域型烘乾中心，導入濕莢交易制度，提升採收後處理品質及保存能力。