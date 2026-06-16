李立劭拍紀錄片 從白色恐怖陰影下為父找回話語權

李立劭執導的「獨奏者之舞」紀錄片榮獲2026台北電影節「最佳紀錄片」與「最佳剪輯」雙料入圍，李立劭表示，希望追溯父親李哲洋過往，為父親一生被白恐陰影籠罩下找回話語權。

繼「獨舞者的樂章」記錄母親林絲緞的舞蹈人生之後，李立劭新作「獨奏者之舞」，回望了台灣音樂史上重要民歌採集先鋒與音樂評論家，也是父親李哲洋的音樂人生。

對一般人而言，這是一部白恐受難家族與音樂史的平反紀錄片；但對李立劭來說，這是一場兒子重新認識父親的過程。李立劭接受中央社記者專訪表示，他想進一步追溯父親的過往，試圖拼貼出他一生所追求的世界，包含他的挫折以及被時代所蒙蔽的歷史。

李立劭的祖父是白色恐怖受難者，遭政府指控牽涉「明朗俱樂部」一案被槍決。1950年16歲那年，李哲洋在車站看見父親被槍斃的名單，趕去馬場町用三輪車運回屍體，隔年被國北師退學。

1968年，父親錄取日本東京洗足學園音樂大學，準備期盼已久的留學，李立劭說，父親入學保證金都繳了，「卻因是政治黑名單，被警備總部拒發出境簽證。」1968年也是李立劭出生那一年，以這一年為座標，李立劭緩緩道出父親的生命史。

在那個黑暗的年代，熱愛音樂的李哲洋自學苦讀，1971年開始主編了近20年的「全音音樂文摘」，翻譯了大量音樂著作，介紹台灣樂界及音樂家，影響了一整個世代的愛樂者。李哲洋也是1960年代台灣民歌採集運動的拓荒者，為台灣音樂史留下寶貴的紀錄。

李立劭表示，會想拍父親的紀錄片源自於父親生前留下的整批手稿、影片、照片與珍貴文獻受到損害。李立劭說這批文物捐給北藝大，但2019年一場施工災禍，長年塵封的幻燈片、底片與錄音帶全部暴露在潮濕的毀滅邊緣。「我當時趕緊在寒假帶著全家人在北藝大借用空間，先搶救與掃描這些檔案及照片。」

這場狼狽卻堅決的家族自救，成了「獨奏者之舞」最珍貴的影像基底。透過母親林絲緞的口述與鏡頭的推進，李立劭看見父親長年壓抑的恐懼與孤獨，就連「全音音樂文摘」獲得金鼎獎，父親身為長年主編，也無法出面領獎，「可以看見那個時代對個人生命的影響。」

李立劭說，片名取「獨奏者之舞」，象徵父親一生孤身前行的姿態，透過檔案學的拍攝方式與跟父親有關的人物做影像訪談，慢慢校正父親的身影，「1960年代的民歌採集運動中，精通多種語言，擁有登山地圖的父親，是扛著笨重機器深入第一線、完成錄音的人。」

李立劭說，更重要的是，父親李哲洋展現了超越時代的美學遠見，「當時主事者認為收錄純粹祭典式的傳統音樂就足夠，但我父親堅持原住民生活中唱的混搭著日本歌、流行歌甚至林班歌都該被收錄。」李立劭認為，是因為父親對這種原住民生活真實樣態的擁抱，導致父親與體制美學衝突而被冷凍。

李立劭表示，在拍攝「獨奏者之舞」過程中，許多重要的人物、文化與記憶被忽略、遺忘，又被重新發掘與詮釋，「希望透過這部紀錄片，讓更多人看見父親長期投入原住民與民間音樂研究的熱愛，並喚起社會對他所留下這些珍貴台灣音樂史料的重視。」