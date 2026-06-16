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民生醫院登革熱1傳6 感染鏈曝光…高市府檢討防蚊隔離措施補破網

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
民生醫院周邊持續進行化學防治。圖／高雄市衛生局提供
民生醫院周邊持續進行化學防治。圖／高雄市衛生局提供

高雄市立民生醫院爆發本土登革熱院內群聚感染，病毒基因定序結果出爐，確認感染源來自越南境外移入個案。衛生局指出，民生醫院收治該越南籍患者期間，遭病媒蚊叮咬後，再將病毒傳播給住院病患，造成6人確診；市府已要求院方全面檢討防蚊隔離措施及環境管理，避免群聚事件重演。

民生醫院登革熱群聚感染源究竟從何而來，最新病毒基因定序結果指向指標個案感染的第二型登革熱，與今年一名自越南境外移入、6月1日發病個案的病毒序列相同，最終確認傳播鏈源頭。

不過，民生醫院作為指定傳染病應變醫院，院內風險管理機制存有明顯漏洞，病房周邊環境及防蚊隔離措施，暴露出不容忽視的缺失。

衛生局指出，已完成1442名接觸者篩檢，除已確診6例外，其餘檢驗結果均為陰性，雖然疫情暫未擴散，在靠近6樓病房的7樓地面屋簷排水溝查獲多處病媒蚊陽性孳生源，已要求院方列管改善並建立定期巡檢機制，另檢討病房防蚊隔離措施，要求病房區設置門紗簾、管制進出。

衛生局提醒，高雄仍處於登革熱高風險期，最新監測顯示病媒蚊陽性容器率仍高達9.06%，社區環境仍潛藏孳生源，呼籲民眾住家內外環境徹底清除積水容器。

此外端午連假即將到來，若自東南亞、南亞等疫情流行地區返國後，出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痠痛或皮疹等症狀，應立即就醫並主動告知旅遊史，以利及早診斷與防堵疫情擴散。

民生醫院周邊持續進行化學防治。圖／高雄市衛生局提供
民生醫院周邊持續進行化學防治。圖／高雄市衛生局提供

登革熱 衛生局 病媒蚊

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