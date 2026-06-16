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全台失智長者估近40萬 專家籲聽力篩檢納成人保健

中央社／ 台北16日電
立法院厚生會、立委林月琴（前左二）辦公室、厚生基金會今天舉行「失智症倡議推動委員會」115年度專家會議。聯合報記者胡經周／攝影
立法院厚生會、立委林月琴（前左二）辦公室、厚生基金會今天舉行「失智症倡議推動委員會」115年度專家會議。聯合報記者胡經周／攝影

全台65歲以上失智人口推估約近40萬，專家學者今天呼籲，應將聽力篩檢納入40歲以上成人預防保健、建立全國失智友善社區評估指標，並加強失智死因統計提升疾病負擔可見性。

根據「全國社區失智症流行病學調查」及人口結構推估，全台65歲以上失智症患者已近40萬人。立法院厚生會「失智症倡議推動委員會」召集人、民進黨立法委員林月琴，及厚生會副會長、民進黨立法委員王正旭，今天召集多名專家學者與衛生福利部代表，召開「失智症政策綱領與基本法推動方向」專家會議。

高雄醫學大學神經科學研究中心主任楊淵韓指出，國際研究指出，失智症有14大可調控高風險因子，其中以聽力喪失、低密度脂蛋白膽固醇過高尤須注意；台灣則還有慢性腎臟病、心衰竭、心房顫動、腦中風與癲癇等另外4項風險因子。

楊淵韓建議，在成人預防保健中加入與失智風險高度相關、但成本低的聽力篩檢，可大幅提升失智前期預防能力。此外，現有長照需要等級（CMS）偏重失能評估，失智症合併複雜精神行為等難照顧個案，失能等級經常被評估過輕，導致長照資源難進入、形成照顧體系缺陷。

中山醫學大學附設醫院失智症共照中心副院長郭慈安表示，近年國內推動失智友善居民、友善組織及友善環境，但各縣市推動模式及成果差異大，缺乏一致性評估標準與指標。因此建議建立全國失智友善社區指標與評比制度，並逐步發展失智友善交通、醫院、金融機構及公共服務流程等具體指標。

對於CMS量表，衛福部長期照顧司司長祝健芳表示，當初開發過程中就有考量身障各類別族群需求，並針對心智障礙類別進行加權。且如今觀念強調要協助失智症患者繼續在社區生活，評估其失能的作法，可能與潮流觀念不一致；至於是否需要調整CMS量表，將再與專家討論。

各界關心失智症防治照護政策綱領3.0何時推出，祝健芳說，因各界希望由衛福部層級拉到行政院層級，因此仍待向行政院報告後，由行政院決定。

失智症 王正旭 林月琴

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