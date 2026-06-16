BTS都在用的文化策略！湯昇榮：歷史透過轉譯也可以擄獲人心

2026全國文化會議分區論壇最後1場今天舉行，瀚草文創董事長湯昇榮在主題「文化內容如何轉譯歷史記憶」的分享，像韓團BTS在演唱會融入傳統舞蹈，證明文化透過轉譯也可以擄獲人心。

湯昇榮表示，像BTS在當完兵後合體推出「ARIRANG（阿里郎）」專輯，也在各地一票難求的演唱會中融入傳統舞蹈，驗證韓國文化也可以深入影響全世界及擄獲人心的成功模式。湯昇榮鼓勵文化工作者將文化成為「可親近」、「可感受」、「可傳播」的文化內容，帶著台灣文化走向更遠的地方。

湯昇榮舉例，近年台灣多部以歷史為本的台灣影劇例如「茶金」從音樂、場景、服裝、生活細節的質感還原，讓歷史變得「可親近」；「那張照片裡的我們」特別壓低事件及時代濃度，讓「愛情故事」成為主軸，反而讓歷史成為「可感受」的集體記憶。

湯昇榮也說，其他包括「北城百畫帖」載體從漫畫到影集、類型從奇幻到愛情，也讓歷史持續「可傳播」；湯昇榮最後以「臺灣漫遊錄」用動人的文字書寫歷史文化，獲得全世界的掌聲為例，「我也期許自己及大家，從深耕文化到重新翻轉、運用科技，創作多元與大眾化的內容，這是我們文化工作者的使命。」

文化部政務次長李靜慧透過文化部發布的新聞稿表示，今年全國文化會議以「未來式」為題，透過2場專題討論、4場分區論壇及1場「青少年專場」，期盼聚集群體的力量，為下一代提供解題方向，共同規劃2030年「文化未來世代」施政藍圖。

文化部表示，各場次分區論壇及專業論壇都已經辦理完成，今日現場最特別的是有一位18歲的高中應屆畢業生參與討論，後續還有1場「青少年專場」，將邀請青少年以他們的視角進行建議及討論，各界意見與討論都將匯集到9月20日全國文化會議正式大會凝聚共識，並做成具體政策建議。