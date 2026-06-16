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連日多雨釀屏東農損累計近3000萬元 木瓜、芋頭、茄子、苦瓜最慘

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東農損累近3000萬元，受損的苦瓜。圖／屏東縣府農業處提供
屏東農損累近3000萬元，受損的苦瓜。圖／屏東縣府農業處提供

連日雨勢不斷，屏東縣農損災情不斷攀升，農業處指出，根據各公所統計，截至今下午4時，累積農損金額高達2980萬多元，以芋頭、茄子、苦瓜最慘，通報受損作物品項26項，總受損面積327.53公頃。

高樹鄉芋頭農民杜男無奈的說，連續下雨很多天，真的很嚴重，芋頭泡在水中，下雨又出太陽，很容易就爛掉了，損失至少一半以上。

其中受損通報最嚴重的是木瓜受損700多萬，芋頭500多萬等，災損農作物多集中在屏北地區。

農業處表示，各公所陸續速報作物災損食用玉米、竹筍、龍鬚菜、西瓜、洋香瓜、香瓜、不結球白菜、芋、胡瓜、苦瓜、茄子、菜豆、毛豆、絲瓜、香蕉、檸檬、番石榴、木瓜、蓮霧、百香果、一期水稻、其他蔬菜、其他果品、農業設施、牧草及其他花卉等作物品項共計26項，受損面積327.53公頃，受損金額2980萬3000元。

農業處表示，農業部已在15日公告本縣南州鄉、來義鄉為辦理苦瓜等作物115年0605豪雨及九如鄉、屏東市、里港鄉為辦理西瓜等作物115年0608豪雨農業天然災害現金救助地區。

農業處提醒，倘有災情，請速依農業天然災害救助辦法及農產業天然災害救助作業要點辦理查報。另已公告救助作物品項，倘農作物有受損，請於公告受理期間速到各鄉鎮市公所提出申請，並提醒農民如有災損，請務必善用農產業天然災害現地照相APP 拍照上傳，以加速資料彙整統計。

屏東農損累近3000萬元，受損的芋頭，泡在水裡面又遇到大太陽，都爛了，農民無奈。記者劉星君／攝影
屏東農損累近3000萬元，受損的芋頭，泡在水裡面又遇到大太陽，都爛了，農民無奈。記者劉星君／攝影

屏東農損累近3000萬元，受損的洋香瓜。圖／屏東縣府農業處提供
屏東農損累近3000萬元，受損的洋香瓜。圖／屏東縣府農業處提供

屏東 苦瓜 芋頭

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