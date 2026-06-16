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桃園梅雨害瓜果重傷 觀音西瓜逾5成損傷達補助標準

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
哈密瓜和洋香瓜也有嚴重的農損。圖／桃園市農業局提供
哈密瓜和洋香瓜也有嚴重的農損。圖／桃園市農業局提供

桃園市6月受梅雨鋒面及西南風影響降雨不斷，雖然帶給水庫豐沛雨量，但是部分農田積水或土壤含水量過高，危及瓜類作物生長。農業局今下午會同農糧署北區分署、桃園區農業改良場到觀音、新屋、大園區了解瓜果類產地災情，確認觀音區西瓜受損超過5成，達到申請補助標準。

觀音區農會總幹事江謝滺指出，除了西瓜，也希望爭取香瓜列入災損補助，減少農民損失。觀音區長劉草典說，會積極與農業局、觀音區農會合作積極勘查，以最快速度協助農民提出災害補助申請。

農業局長陳冠義提醒，若農友後續發現作物受災，應盡速向所在地區公所通報，並利用「農產業天然災害現地照相APP」拍攝及保存災損照片，作為後續災害查報及申請補助的重要依據。

陳冠義表示，連續降雨期間適逢西瓜、香瓜及洋香瓜等作物結果、採收，部分農地因長時間積水，植株葉片黃化、果實水傷及瓜藤腐爛，不僅影響品質，也衝擊農民收益。因此特別邀集相關單位勘查，今日先看西瓜田，後續還要看洋香瓜、香瓜田區，預計端午節前完成所有勘災工作。

農業局統計，目前地方通報大園區、觀音區及新屋區等主要瓜類產區災損總面積約43公頃，其中，觀音區西瓜32.5公頃，新屋、大園區分別通報1.2公頃、0.8公頃。

農糧署北區分署長林傳琦表示，農改場專家現勘觀音西瓜田區，評估災損率達5成，受災比率已符合災害申請救助標準，每公頃救助金為6萬4千元，後續將請市府、公所及分署合作，盡快完成各受災田區勘查作業，將相關災情完整資訊行文農糧署建議災害救助。

農民的瓜田災情嚴重。圖／桃園市農業局提供
農民的瓜田災情嚴重。圖／桃園市農業局提供

觀音西瓜田50%損傷，已達中央補助標準。圖／桃園市農業局提供
觀音西瓜田50%損傷，已達中央補助標準。圖／桃園市農業局提供

觀音 西瓜 災損

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