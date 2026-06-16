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拖鞋？涼鞋？傻傻分不清？星廚直言：問題癥結恐不在鞋子的分類

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
上星級餐廳用餐，務必尊重餐廳的服裝儀容規定。圖／AI生成
上星級餐廳用餐，務必尊重餐廳的服裝儀容規定。圖／AI生成

近日國內一位知名星級主廚的社群貼文，再度引發網友對於「進入高級餐廳該穿什麼鞋」的相關討論。星廚貼出精品中文官網的特定鞋款截圖表示：「已經很貼心地把品項標示為『拖鞋』了」，同時直言：「如果連這都不能理解，那問題大概不在鞋子的分類，而是在理解能力的差別。」

該主廚同時強調，賓客當然有選擇自身穿搭風格的自由，但餐廳同時也需要維護現場所有用餐客人的體驗。「您有權堅持您的時尚，我們也需要保障現場所有用餐客人觀感體驗。」他指出，「不尊重我們現場辛苦的同仁，獲得尊重的機會也不會多。」

星級餐廳並沒有全球統一的服裝規定，各家餐廳會依照自身定位、空間設計與服務形式設定適合的Dress Code。畢竟Fine Dining用餐時間往往長達數小時，從入座、服務流程、餐酒搭配到料理呈現，每個環節都經過設計。當餐廳希望打造一場完整的感官旅程時，賓客的服裝自然也成為其中的一個相關環節。

例如米其林三星餐廳頤宮中餐廳便在訂位網頁上以文字說明相關服裝要求，「女士請勿穿著拖鞋入內。男士及 8 歲（含）以上的男孩，請穿著長褲（長度至腳踝）及 密頭密踭鞋（包鞋）。恕不接受穿著涼鞋、拖鞋、勃肯鞋、短褲或背心之賓客。」許多餐廳的訂位網頁，也有敘明「本餐廳保有婉拒未符合服裝規範賓客入內用餐之權利，敬請見諒並感謝您的配合」等相關規定。

星廚的貼文，也獲得不少網友迴響，「帥氣！對您的敬意如滔滔江水」、「牛牽到北京也是牛 拖鞋穿到愛馬仕還是拖鞋！ 請堅持貴餐廳的原則！！！」、「謝謝你，終於有人發聲了」、「能理解貴餐廳的堅持，我覺得這樣很好。」

還是建議大家訂位時先留意一下餐廳的服裝儀容規定，若是不確定，也可以在出發前直接去電餐廳確認，以避免到場後產生不必要的尷尬。

愛馬仕品牌官網將此鞋款以中文標示為「涼鞋」。圖／摘自品牌官網
愛馬仕品牌官網將此鞋款以中文標示為「涼鞋」。圖／摘自品牌官網

拖鞋

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