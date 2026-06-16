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雲林花生豪雨災損農業部納入災害救助 劉建國：每公頃提高至3.6萬

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
連日豪雨，雲林地區花生泡水受損，立委劉建國和農業部會勘後，今天公告雲林納入災區災損補助提高至每公頃3.6萬元。記者蔡維斌／翻攝
連日豪雨，雲林地區花生泡水受損，立委劉建國和農業部會勘後，今天公告雲林納入災區災損補助提高至每公頃3.6萬元。記者蔡維斌／翻攝

豪雨影響，雲林縣落花生產區嚴重災損，立委劉建國昨邀請農業部農糧署中區分署副分署長徐惠瑩、元長鄉長李明明及縣議員蔡孟真等人，前往水林、北港及元長等產地會勘，農業部今天馬上訂定災損和低率貸款辦法並將雲林納入救助範圍。

劉建國說，會勘過程明顯看到花生田積水，造成植株受損、影響收成。徐惠瑩副分署長當場回應，勘查結果已達天然災害救助標準，將儘速向上簽報，爭取災損補助。

劉建國昨天下午會同徐惠瑩等人，一路會勘至昨晚，農業部今天以最快速度處理，正式辦理農業天然災害現金救助及低利貸款，將雲林全縣落花生納入救助範圍，協助受災農民復耕復產。

劉建國感謝農業部以最快速度處理，並主動在今天公告農業天然災害現金救助，救助對象為實際從事花生生產的農民，受損率達20%以上即可申請現金救助，每公頃救助金額3萬6000元，較過去3萬元提高6000元，希望提供農民更實質協助。

農業部公告，受理期間自115年6月17日起至7月1日止，符合資格的農友可向土地所在地公所提出申請。除現金救助，如有復耕資金需求，也可申請農業天然災害低利貸款，年息1.415%。

劉建國提醒符合資格的農友把握期限，速向公所提出申請，維護自身權益。

連日豪雨，雲林地區花生泡水受損，立委劉建國和農業部會勘後，今天公告雲林納入災區災損補助提高至每公頃3.6萬元。記者蔡維斌／翻攝
連日豪雨，雲林地區花生泡水受損，立委劉建國和農業部會勘後，今天公告雲林納入災區災損補助提高至每公頃3.6萬元。記者蔡維斌／翻攝

連日豪雨，雲林地區花生泡水受損，立委劉建國和農業部會勘後，今天公告雲林納入災區災損補助提高至每公頃3.6萬元。記者蔡維斌／翻攝
連日豪雨，雲林地區花生泡水受損，立委劉建國和農業部會勘後，今天公告雲林納入災區災損補助提高至每公頃3.6萬元。記者蔡維斌／翻攝

豪雨 災損 農業部

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