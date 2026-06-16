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不再是垃圾 萬噸醫療廢棄物拚華麗變身文創萌小物

中央社／ 台北16日電
醫療廢棄物再生產品如掛鉤、珠珠筆及手搖飲提袋等具實用性，但缺乏設計感與有溫度故事包裝，衛福部力拚讓萬噸醫療廢棄物變身成萌小物，進攻文創市場。中央社
醫療廢棄物再生產品如掛鉤、珠珠筆及手搖飲提袋等具實用性，但缺乏設計感與有溫度故事包裝，衛福部力拚讓萬噸醫療廢棄物變身成萌小物，進攻文創市場。中央社

藥罐瓶蓋、醫材塑膠包料重組再生成小手電筒、珠珠筆，衛福部將與醫院、大學設計系推動醫療廢棄物美學再生新模式，力拚讓萬噸醫療廢棄物變身成萌小物，進攻文創市場。

據統計，全台灣醫療院所每年產生約3萬8000公噸有害事業廢棄物，其中約有9000公噸經源頭分類及妥適處理後，具備導入資源循環與再生應用潛力。衛福部今天下午與台北醫學大學、銘傳大學共同簽署「醫療廢棄物美學再生行動計畫」合作備忘錄（MOU）。

衛福部長石崇良表示，醫療廢棄物處理向來相當不容易，以過去1年為例，全台產生超過3萬噸醫療廢棄物，目前可循環再利用比例約為15%，要再進一步提升並不容易，主要是因為醫療廢棄物涉及潛在污染疑慮，導致再利用成本較高、應用範圍也受限制。

石崇良指出，希望透過這項跨界合作，讓再生醫療廢棄物不僅能為資源循環與環境永續帶來更多貢獻，也能結合設計美學，提升再利用價值與接受度，讓回收材料變得更好利用、更具吸引力。

他表示，這是衛福部首度攜手醫院與大學設計系推動相關合作，令人相當期待能激盪出新的創意火花；期盼這項計畫未來能成為示範，甚至發展為業界典範，這不僅是一個重要里程碑，更是一個嶄新開始，相信未來將有更多成果陸續開花結果。

衛福部醫事司長劉越萍表示，醫療場域會產生大量塑膠類廢棄物，除了常見的藥罐、醫療包材外，甚至人工腎臟設備中也有許多塑膠材質；只要未接觸患者血液、符合相關規範，都有機會回收再利用。

劉越萍指出，目前已有不少醫療廢棄物再生產品，如掛鉤、小手電筒、珠珠筆及手搖飲提袋等，兼具實用性，但缺乏設計感與有溫度的故事包裝；當民眾須額外付費購買時，往往會因外觀或吸引力不足而產生猶豫。

她表示，透過與大學設計系合作，為再生材料注入美學與創意，讓產品不僅更美觀，也更具故事性與價值感，進而提升商品化的可能性；未來若能建立穩定通路，甚至有機會進軍文創市場，讓醫療廢棄物再利用創造更高附加價值。

據衛福部統計，自民國86年起推動迄今，截至115年5月止，衛福部許可的再利用機構共9家，許可再利用品項達36種，有害事業廢棄物經滅菌後的再利用率，由110年21.64%提升至114年24.32%，顯示醫療廢棄物資源循環推動，已逐步展現成效。

廢棄物 石崇良 銘傳大學 衛福部 醫學

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