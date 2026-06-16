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未到接種年齡就感染…花蓮未滿1歲女嬰確診日本腦炎 周邊全面消毒監測

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
今年首例日本腦炎確定病例，為花蓮一名未滿1歲女嬰，目前正收治住院接受治療，花蓮縣衛生局於接獲通報後，第一時間啟動疫情調查，並針對個案居住地及活動地周邊消毒。圖／花蓮縣衛生局提供
今年首例日本腦炎確定病例，為花蓮一名未滿1歲女嬰，目前正收治住院接受治療，花蓮縣衛生局於接獲通報後，第一時間啟動疫情調查，並針對個案居住地及活動地周邊消毒。圖／花蓮縣衛生局提供

花蓮縣衛生局今天公布，今年首例日本腦炎確定病例，為一名未滿1歲女嬰，目前正收治住院接受治療。衛生局於接獲通報後，第一時間啟動疫情調查，並針對個案居住地及活動地周邊，展開消毒、環境風險評估、病媒蚊密度監測、孳生源巡查及社區衛教宣導，防範疫情蔓延。

衛福部疾病管制署指出，該名女嬰未滿1歲，尚未達日本腦炎疫苗接種年齡，無國內外旅遊史及先天疾病史，5月下旬出現發燒及嗜睡症狀至急診就醫並住院治療，住院期間持續有高燒及癲癇性抽搐等症狀，經醫院通報日本腦炎及採檢確診，目前住院治療中，女嬰同住家人均無疑似症狀，住家附近也沒有高風險場域。

衛生局長朱家祥表示，日本腦炎主要經由病媒蚊叮咬傳播，不會經由人與人直接傳染，台灣每年5月至10月為日本腦炎流行季，其中以6月至7月為高峰期，病媒蚊主要孳生於水稻田、灌溉溝渠、池塘、積水容器及畜牧場所周邊環境。

多數人感染後無明顯症狀，少數患者可能出現高燒、頭痛、意識改變或抽搐等嚴重神經學症狀，甚至造成永久性神經後遺症或死亡，不可輕忽，依時程完成疫苗接種是預防嬰幼兒感染日本腦炎最有效的方法。

另外，衛生局指出，時值高溫多雨季節，也是登革熱病媒蚊繁殖高峰期，日本腦炎與登革熱皆屬病媒蚊傳播疾病，疫苗按時接種，日本腦炎疫苗接種時程為出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑，請家長務必按時攜帶嬰幼兒至13鄉鎮衛生所及合約院所完成疫苗接種。

同時，落實「巡倒清刷」定期巡查住家內外環境，清除積水容器及廢棄雜物，斷絕病媒蚊孳生源；住家裝設紗窗、紗門並使用蚊帳；黃昏與黎明等蚊蟲活動高峰時段，應避免前往高風險場所；外出時穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊藥劑。

衛生局表示，將持續結合各鄉鎮市公所推動孳生源清除行動，守護縣民健康，民眾如出現疑似日本腦炎症狀，如發燒、意識改變、抽搐，或疑似登革熱症狀，如發燒、頭痛、肌肉痠痛、皮疹等，應盡速就醫並主動告知活動史。相關資訊可參閱疾病管制署全球資訊網www.cdc.gov.tw或國內免費防疫專線1922或撥打花蓮縣衛生局防疫專線8226975洽詢。

今年首例日本腦炎確定病例，為花蓮一名未滿1歲女嬰，目前正收治住院接受治療，花蓮縣衛生局於接獲通報後，第一時間啟動疫情調查，並針對個案居住地及活動地周邊消毒。圖／花蓮縣衛生局提供
今年首例日本腦炎確定病例，為花蓮一名未滿1歲女嬰，目前正收治住院接受治療，花蓮縣衛生局於接獲通報後，第一時間啟動疫情調查，並針對個案居住地及活動地周邊消毒。圖／花蓮縣衛生局提供

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