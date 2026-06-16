梅雨退場！端午水氣減高溫上看34度 下周三恐有颱風變數

梅雨季真的要結束了，氣象署最新預報，隨著滯留鋒面逐漸北抬遠離台灣，以及太平洋高壓西伸，端午節開始全台雨量驟減，而長期預報更指出，下周三、四可能有颱風影響台灣，但預報不確定性仍高，將是端午後的天氣觀察重點。

今日受西南風影響及午後對流雲系發展旺盛，氣象署持續針對西半部多縣市發布大雨特報，基隆、大臺北、嘉義以南地區及桃園至雲林山區及有局部大雨發生的機率。

中央氣象署預報員劉宇其表示，隨著鋒面逐步遠離、台灣周邊水氣也逐漸減少。明日東方太平洋高壓從南邊增強，使鋒面北抬，主要雲系發展位置與水氣都將移離開台灣，但因為西南風持續吹拂，中南部地區仍有不定時短暫陣雨、其他地區則是以午後局部短暫雷陣雨為主。

預報員林定宜提醒，明日中部以北及宜蘭、花蓮山區仍有局部大雨發生機率。但在溫度部分，少了水氣影響，各地白天高溫約31度至34度，東南部直到端午節前都有焚風機率。

林定宜表示，周四隨著太平洋高壓西伸，各地天氣慢慢穩定，各地多雲到晴，降雨以午後雷陣雨為主，但中部以北山區可能出現局部大雨。周五端午節過後，各地水氣明顯減少，以午後零星短暫雷陣雨為主。

但梅雨走、颱風季準備來。台灣東南方有熱帶系統正在發展，林定宜表示，長期預報來看，颱風可能於下周三、周四影響台灣，但因為還有一段時間，生成地點、強度與路徑都還不確定，是端午過後的天氣觀察重點。