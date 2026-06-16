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端午回台注意！帶肉粽最高罰100萬元 今年已攔330公斤豬肉製品

中央社／ 台北16日電
財政部關務署今天提醒民眾切勿購買境外豬肉製品，否則最高可能遭裁罰新台幣100萬元。圖為去年來自高風險國家旅客通過手檢站畫面。聯合報記者黃仲明／攝影
財政部關務署今天提醒民眾切勿購買境外豬肉製品，否則最高可能遭裁罰新台幣100萬元。圖為去年來自高風險國家旅客通過手檢站畫面。聯合報記者黃仲明／攝影

端午節即將到來，財政部關務署今天提醒民眾切勿購買境外豬肉製品，否則最高可能遭裁罰新台幣100萬元。據統計，今年截至6月16日，海關已查獲豬肉製品共423件、330公斤。

財政部關務署今天舉行例行記者會表示，自海外回台千萬不要攜帶肉粽、香腸、肉乾或肉鬆蛋捲等豬肉製品，也不要上網購買境外含肉製品，也請民眾提醒海外親友，勿寄送相關物品回台。

關務署表示，今年截至6月16日，已查獲豬肉製品共423件、330公斤，其中以旅客行李313件、160公斤最多，查獲案件多為豬肉香腸、豬蹄筋及含豬肉烘焙製品等。

關務署強調，為防堵非洲豬瘟入侵，邊境防疫嚴密戒備，海關將持續加強邊境查緝，一旦查獲豬肉製品等應施檢疫物，均移送防檢署裁處，依規定首次可開罰20萬元，再次違規最高將裁處100萬元罰鍰，請民眾切勿以身試法。

此外，財政部關務署今天於高雄關召開「廉能把關邊境，聯防守護環境」海關邊境廢棄物輸出入聯防平台，整合環管署與環保局判定效能，納入高雄地檢署司法追溯偵查，確保非法案件能即時查扣、嚴厲追究。

關務署表示，將持續精進智慧科技查緝技術，並結合檢、廉、環等機關的集體力量，建立情資交流與聯防機制，政府將以「零容忍」的態度查處不法，共同守護清淨國土環境。

非洲豬瘟 海關 端午節 財政部

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