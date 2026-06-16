端午回台注意！帶肉粽最高罰100萬元 今年已攔330公斤豬肉製品

近年來萬物皆漲、唯獨薪水不漲，讓許多社會新人對未來充滿無奈與焦慮。一名出社會兩年多的網友就在Dcard發文，感嘆自己目前月薪卡在僅35K左右，眼看職涯天花板彷彿已經到頂，若再不果斷轉行，一輩子恐怕就此定格。他坦言自己不敢奢求遙不可及的年薪百萬，只要能達到「月薪五萬」就覺得非常厲害，引發大批網友紛紛提供意見。

2026-06-16 17:56