聽新聞
0:00 / 0:00
端午回台注意！帶肉粽最高罰100萬元 今年已攔330公斤豬肉製品
端午節即將到來，財政部關務署今天提醒民眾切勿購買境外豬肉製品，否則最高可能遭裁罰新台幣100萬元。據統計，今年截至6月16日，海關已查獲豬肉製品共423件、330公斤。
財政部關務署今天舉行例行記者會表示，自海外回台千萬不要攜帶肉粽、香腸、肉乾或肉鬆蛋捲等豬肉製品，也不要上網購買境外含肉製品，也請民眾提醒海外親友，勿寄送相關物品回台。
關務署表示，今年截至6月16日，已查獲豬肉製品共423件、330公斤，其中以旅客行李313件、160公斤最多，查獲案件多為豬肉香腸、豬蹄筋及含豬肉烘焙製品等。
關務署強調，為防堵非洲豬瘟入侵，邊境防疫嚴密戒備，海關將持續加強邊境查緝，一旦查獲豬肉製品等應施檢疫物，均移送防檢署裁處，依規定首次可開罰20萬元，再次違規最高將裁處100萬元罰鍰，請民眾切勿以身試法。
此外，財政部關務署今天於高雄關召開「廉能把關邊境，聯防守護環境」海關邊境廢棄物輸出入聯防平台，整合環管署與環保局判定效能，納入高雄地檢署司法追溯偵查，確保非法案件能即時查扣、嚴厲追究。
關務署表示，將持續精進智慧科技查緝技術，並結合檢、廉、環等機關的集體力量，建立情資交流與聯防機制，政府將以「零容忍」的態度查處不法，共同守護清淨國土環境。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。