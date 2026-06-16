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刷卡搭區間卻被扣自強號錢…台鐵：無可避免、將全面升級票閘口

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
台鐵示意圖。聯合報系資料照
台鐵示意圖。聯合報系資料照

電子票證普及，不少旅客都不再買票，而是直接用悠遊卡、一卡通等直接刷進站。但卻有旅客反映，連續兩次搭區間車都被扣自強號的錢，單趟可能被多收一百多元。退費還得特地跑到窗口申請，讓他直呼很麻煩，以後改用紙本票搭車比較快。

旅客表示，已經連續兩次刷卡進站搭區間車，出站時卻都被扣了自強號的票價。這次從屏東搭台鐵區間車到雲林斗六，出站卻被多扣了121元的自強號加收，讓他大嘆「奉勸各位搭火車刷出站記得看一下扣的金額」，明明上車的小站自強根本不停，「這樣也能扣錯不知道該說什麼」。

依照台鐵去年六月修訂的最新票務規定，「搭乘自強號旅客」，乘車里程數超過50公里（約台北到新竹）後，第一段（即50公里內）以區間車票價計算、第二段（即超出50公里外）超出里程以自強號費率計算。區間車50.1公里至100公里票價費率為1.92元、100.1公里以上為1.81元；自強則為3.39元及2.81元。費率相差1元到1.47元不等。

但台鐵車長指出，全程搭乘區間車的旅客，就算乘車里程超過50公里，也不會以自強號費率計費。旅客遭錯誤加收，應是票閘口設定問題。

現行電子票證搭自強號的輔助查票機制有二：「列車長查票」，以及「閘門設定車種及時間帶」。旅客若在行程途中曾轉搭自強號並被車長驗票註記，或是旅客出站時間剛好落在自強號出站的時間帶，即會遭票閘口認定為搭乘自強號。

台鐵產業工會理事王傑表示，票閘口在自強號到站後將被人工設置為預設扣除自強號票價，但有的站務員會忘記改回來，就可能發生誤扣。不過比起誤扣，更嚴重的恐怕是短收。

王傑強調，台鐵票閘口不夠智慧，一直以來都仰賴人工手動調整。對於台北車站這類車次密集站點，幾乎是每三五分鐘就要調一次，所以不少的站務員採取維持不更動設定，也就是都採取皆扣區間車票價的方式。

台鐵公司副總經理劉雙火回應，台鐵將引進智慧閘門，並結合列車資訊系統，讓自強號進站時能夠自動切換票閘設定。不過對於列車密度高的車站，發生誤扣情形無法避免，只能麻煩旅客到人工窗口退費。

劉雙火表示，台鐵目前正在汰換老舊TIDS（全線列車暨站務資訊顯示系統），待系統智慧化運算縮短顯示與實際運行上的落差，就能夠跟閘門系統串接。新的智慧閘門預計在8至9月會先有原型機，並於台南鐵路地下化完工後，搶先試用。也就是說最快10月就可以啟用，之後會在全線普遍裝設。

台鐵 自強號 悠遊卡

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