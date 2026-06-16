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長榮空服員抱病執勤猝逝 民航局開罰60萬要求立即改善

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
長榮航空發生孫姓空服員抱病執勤導致病逝，交通部民航局開罰長榮航空60萬元。長榮航空空服員示意圖。聯合報系資料照
長榮航空發生孫姓空服員抱病執勤導致病逝，交通部民航局開罰長榮航空60萬元。長榮航空空服員示意圖。聯合報系資料照

去年10月長榮航空孫姓空服員因抱病值勤，卻在返台後猝逝，長榮航空為此特地召開記者會，多位高層出面鞠躬致歉，事後也在員工內網公布該當班座艙長懲處結果，遭記大過一支、降調兩級、停用員工機票一年。但交通部民航局認為，長榮航空違反「應訂定客艙組員手冊並據以實施」，開罰60萬並要求立即改善。

長榮航空一名孫姓空服員於去年9月22日、24日執行台灣往返米蘭的航班任務，期間健康狀況急劇惡化，返台於10月10日不幸過世；為此，長榮航空於2025年10月17日召開記者會，首度對外公開說明，長榮航空總經理孫嘉明偕同首席副總經理廖至維、副總經理蕭錦隆、發言人陳耀銘、副總經理許惠森、空服本部協理楊秀慧出席，並公開鞠躬道歉。

針對長榮航空BR096航班客艙組員抱病執勤一事，民航局以公司違反依民用航空法第41條之1第2項所定之航空器飛航作業管理規則第189條第1項規定，依據民用航空法第112條第2項第5款規定，處以罰鍰新台幣60萬元，並立即改善。

長榮航空 空服員 民航局

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