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大雨致花生農損逾2成 農業部今公告雲林花生可申請天然災害現金救助

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部今主動公告花生為雲林全縣的天災救助品項，每公頃救助金為3.6萬元。圖／聯合報系資料照
農業部今主動公告花生為雲林全縣的天災救助品項，每公頃救助金為3.6萬元。圖／聯合報系資料照

受0608豪雨影響，造成大小不一的農業災情，而正值採收期的雲林落花生也面臨災損農業部今主動公告花生為雲林全縣的天災救助品項，每公頃救助金為3.6萬元，明將前往彰化現勘，如農損符合天災救助公告基準，也將會主動公告。

受6月8日連日豪雨影響，不少花生正值採收卻泡水發芽，農業部今公告啟動農業天然災害現金救助， 適用地區為雲林縣全縣，救助作物為落花生，每公頃救助金額3萬6000元，受理期間自6月17日至7月1日止，假日也可受理。

農業部長陳駿季今於「十年築底、共創躍進」智農成果發表會受訪表示，花生是很特殊的農作物，因為花生是地上開花地下結果，上周連續的降雨造成很多花生無法採收，因為田間的土壤條件不適合農機等器械進入，後來農業部相關單位有去雲林、彰化產區了解，並在昨天啟動雲林縣產區現勘，破莢、發芽等品質受損率已達到2成，符合天然現金災害救助標準，因此今天中午已公告雲林全縣花生均為天然現金災害救助品項。

陳駿季表示，明天則會去彰化產區現勘，如農損符合天災救助公告基準，也會盡快主動公告。

農業部 雲林 陳駿季 豪雨 災損

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