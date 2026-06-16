大雨致花生農損逾2成 農業部今公告雲林花生可申請天然災害現金救助

受0608豪雨影響，造成大小不一的農業災情，而正值採收期的雲林落花生也面臨災損。農業部今主動公告花生為雲林全縣的天災救助品項，每公頃救助金為3.6萬元，明將前往彰化現勘，如農損符合天災救助公告基準，也將會主動公告。

受6月8日連日豪雨影響，不少花生正值採收卻泡水發芽，農業部今公告啟動農業天然災害現金救助， 適用地區為雲林縣全縣，救助作物為落花生，每公頃救助金額3萬6000元，受理期間自6月17日至7月1日止，假日也可受理。

農業部長陳駿季今於「十年築底、共創躍進」智農成果發表會受訪表示，花生是很特殊的農作物，因為花生是地上開花地下結果，上周連續的降雨造成很多花生無法採收，因為田間的土壤條件不適合農機等器械進入，後來農業部相關單位有去雲林、彰化產區了解，並在昨天啟動雲林縣產區現勘，破莢、發芽等品質受損率已達到2成，符合天然現金災害救助標準，因此今天中午已公告雲林全縣花生均為天然現金災害救助品項。

陳駿季表示，明天則會去彰化產區現勘，如農損符合天災救助公告基準，也會盡快主動公告。