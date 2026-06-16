影/智慧農業成果發表 陳駿季：明年邁向AI智農2.0

農業部長陳駿季下午出席在農業部舉辦「十年築底、共創躍進」智慧農業成果發表會，現場展示「智慧農業」的技術在稻作、設施農業、菇類、花卉、養殖漁業、家禽及家畜等領域的應用成果。展現了數位科技導入農業後，對於提升生產效率、優化經營管理及強化產業競爭力的效益。

陳駿季致詞時肯定智慧農業推動十年來累積的成果，感謝產官學研各界投入，帶動中央、地方及民間共同推動農業數位轉型，加速促進產業升級。陳駿季也宣布明(116)年將推動智慧農業2.0，以「韌性、增能、普惠」三大目標為核心，推動場域標準化與設備模組規格化，降低農民導入門檻，並期許各界共同攜手邁向 AI智農2.0新時代。

陳駿季受訪時表示，台灣智慧農業推動了10年，農民從過往的單打獨鬥，到現在的智慧聯盟方式，相信是成功的。陳駿季進一步指出，大概25%的農民，都已經進到了智慧農業的相關的思考。

陳駿季指出，後續的2.0的推動，希望推廣的更完整，所謂的智農的生態系。透過生態系的串接，讓產業與智服業者、技術研發人員能夠共同一起努力，才能夠讓整個農業有革命性的一個翻轉。

對於芒果外銷歐盟一事陳駿季指出，台灣芒果有機會能夠銷到歐盟，自己也親自見證了這個起航；更開心台灣芒果輸到法國的時候，瞬間被秒殺。代表台灣的芒果不只當地的華僑還有在地的人，都認對台灣芒果的風味，都非常非常美味、有非常特殊的風味。

陳駿季也呼籲國人表示，國外的消費者都願意來，嘗試我們的芒果，那更何況我們國內的消費者。陳駿季指接下來6月底、7月初芒果盛產時，期待大家在這節令，能夠享用最美味可口的芒果。

而對於鳳梨銷美的進度陳駿季表示，美國針對鳳梨已經做了一些預告。等預告後，美國做最後的一個整理。此預告類似我們台灣的預告，會有一些公眾的意見。期待美國儘速的把這些公眾意見整理好，能夠儘速的開放台灣的鳳梨銷美。

農業部長陳駿季（左一）下午出席在農業部舉辦「十年築底、共創躍進」智慧農業成果發表會，參觀數位科技導入農業的應用。記者黃義書／攝影

農業部舉辦「十年築底、共創躍進」智慧農業成果發表會，會中展示菇類生態系的智慧化菇類環控系統及水簾立體化栽培系統。記者黃義書／攝影

農業部舉辦「十年築底、共創躍進」智慧農業成果發表會，會中展示AI離線豬隻計數系統，減少豬隻人工點數作業耗時，因環境與人員疲勞產生誤差。記者黃義書／攝影

農業部長陳駿季下午出席在農業部舉辦「十年築底、共創躍進」智慧農業成果發表會。陳駿季致詞時表示，肯定智慧農業推動十年來累積的成果，感謝產官學研各界投入，帶動中央、地方及民間共同推動農業數位轉型，加速促進產業升級。記者黃義書／攝影