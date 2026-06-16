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出社會2年遇35K薪水天花板 他上網求「月薪5萬」轉職指南

聯合新聞網／ 綜合報導
近年來萬物皆漲、唯獨薪水不漲，讓許多社會新人對未來充滿無奈與焦慮。圖／ingimage
近年來萬物皆漲、唯獨薪水不漲，讓許多社會新人對未來充滿無奈與焦慮。圖／ingimage

近年來萬物皆漲、唯獨薪水不漲，讓許多社會新人對未來充滿無奈與焦慮。一名出社會兩年多的網友就在Dcard發文，感嘆自己目前月薪卡在僅35K左右，眼看職涯天花板彷彿已經到頂，若再不果斷轉行，一輩子恐怕就此定格。他坦言自己不敢奢求遙不可及的年薪百萬，只要能達到「月薪五萬」就覺得非常厲害，引發大批網友紛紛提供意見。

該名網友在文中吐露心聲，表示出社會兩年多來，35K上下的薪水已經定格非常久，卻看不到加薪的希望。眼看再這樣下去不是辦法，他決定主動出擊，發文詢問：「如果你月薪五萬的話，都在做什麼工作啊？」他強調，自己並不追求虛幻的高薪神話，只想腳踏實地參考前輩們的轉行方向，並了解現在市場上究竟有哪些值得多加培養的關鍵新技能，希望能藉此為自己的人生開闢一條全新的出路。

許多網友看了原PO的提問後紛紛提供意見，有網友認為「高考公務員、警察、消防、職業軍人」這些職業都能達到月薪五萬；也有網友表示「當科技業PM，月薪約5-6萬，但工作不輕鬆」，更有人建議原PO去考大貨車的駕照為自己增加有用的技能。不過有另一派網友認為「輪班含加班通常都會超過你的要求」、「願意加班或是輪班，要5萬很簡單」，覺得只要肯辛苦點賺五萬並不是難事。

在眾多網友的留言中，更有網友直接舉自身為例，有人是做科技業、業務類，也有人是當老師，月薪都有達到五萬門檻，還有一位網友表示自己的工作是台電的出差單位，年資一樣是兩年，一個月薪水差不多就是五萬，等到年資七年時年薪就可破百萬，「不過要有辦法跑工地現場 ，還要有辦法接受一兩個禮拜甚至一兩個月才能回家一次，還有一個月加班40幾小時」，表達出自己雖然薪水較高但也付出了相應的辛勞。

年輕人找工作的確是人生中一個重大的選擇，本站曾報導PwC最新調查指出，和AI緊密度越高的企業，不管是職員人數還是薪資的調漲都比其他產業的公司來的更多更高，可看出社會逐漸邁入AI時代，未來就讀AI相關科系的職場新人，在薪資的漲幅方面想必可以有所期待。

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