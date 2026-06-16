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HIV司機案掀「兒少工作證」討論 衛福部拚年底前送立院

中央社／ 台北16日電

中部爆出HIV校車司機涉性侵案，外界關注討論中的「兒少工作證」制度進度。衛福部規劃以資料查詢平台取代實體證件，最快可望隨兒少法修法草案今年底前送入立法院審議。

衛生福利部長石崇良今天上午出席活動，他會前接受媒體聯訪指出，目前規劃不會是實體證件，而是提供特定機構工作人員進行查詢相關紀錄，將連結多方資源建立完整平台，雇主（機構）在聘僱時有責任把關查詢。

石崇良表示，現在「兒童及少年權益保障法」草案預告期滿，正在進行最後的意見整理，初步看來意見蠻集中的，後續就會送行政院，程序完備後再送入立法院審議。

衛福部社家署長周道君表示，這次「兒童及少年權益保障法」修法預告期間收到大量意見，各界關注的議題主要集中在3個面向，首先包含對兒少不當對待行為的分類方式、其次是學校師生發生不當對待或不當照護行為未來相關案件的處理機制如何與現行教育法規銜接。

第3個焦點是兒少工作證制度，周道君指出，過去許多民間團體呼籲台灣參考澳洲經驗，引進兒少工作證制度，這次修法嘗試以條文回應。整體而言，民間團體對於引進制度大多持正面態度，但對於哪些場域、職業類別應納入適用範圍，各界仍有不同看法，仍待進一步整理評估。

談到兒少工作證制度的規劃，周道君表示，草案採取列舉方式，先將有必要適用制度的場域納入規範；至於不易在法條一次完整列舉的對象，未來擬透過公告方式補充。外界有意見認為部分場域或職業類別應直接明定於法律之中，如醫療領域是否納入適用範圍，都是後續評估方向。

至於修法時程，周道君表示，草案預告已於5月下旬結束，各地公聽會在6月初完成。目前正彙整網路及實體蒐集到的各項意見，預估還需要1到2個月完成草案整理，最快可望於8、9月完成草案修正並送行政院審查。

周道君說，這次修法規模相當龐大，預告版本已達160多條條文，較現行約110多條大幅增加，若再納入各界新增建議，條文數量可能接近200條。整體目標仍希望能在今年內完成行政院審查程序並送交立法院，爭取儘早進入審議階段。

感染人類免疫缺乏病毒（HIV）的中部某校車司機涉妨害性自主案，日前確認與此案相關感染者共5例、傳染鏈擴及3縣市。

衛福部 HIV 石崇良

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